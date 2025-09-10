«Это второе чудо»: журналист Бек заявил, что Чарли Кирк остался жив после покушения

Основатель организации Turning Point и консервативный активист Чарли Кирк, который также является сторонником действующего президента США Дональда Трампа, находится в стабильном состоянии после покушения. Об этом в среду, 10 сентября, сообщил журналист Гленн Бек на своей странице в социальной сети X.
— Молитесь об исцелении и чуде. До меня дошла информация, что состояние Чарли Кирка стабилизировалось. Молюсь, чтобы это оказалось правдой. Если это так, это второе чудо. Первое — Трамп, второе — Кирк, — написал журналист.
Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После случившегося пострадавшего, в шею которого влетела пуля, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны. Стрелка, предварительно, удалось задержать. Дональд Трамп и вице-президент США Вэнс также призвал молиться за активиста.
При этом за полгода до покушения Кирк в одной из своих речей порассуждал над причинами украинского конфликта. Он в своем обращении призвал слушателей задуматься над «простым вопросом»: «кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны». Кирк известен тем, что приходит в университеты и спорит со сторонниками Демократической партии. Кроме того, он также ведет подкасты с миллионами подписчиков в социальных сетях.