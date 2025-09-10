Стала известна личность стрелка, совершившего покушение на Чарли Кирка

Покушение на правого политического активиста Чарли Кирка, предположительно, совершил Майкл Маллинсон, член Демократической партии в штате Юта. Об этом сообщил американский телеканал Fox.
Мужчина выстрелил в Кирка во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После случившегося пострадавшего, в шею которого влетела пуля, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. После стрельбы на месте началась паника, люди начали разбегаться в разные стороны. Подозреваемого удалось задержать на месте.
Президент США Дональд Трамп, сторонником которого является Кирк, на странице в социальной сети Truth Social призвал сограждан молиться за него. Глава государства подчеркнул, что тот — «отличный парень». Вице-президент страны Джей Ди Вэнс также призвал молиться за активиста.
Кирк — популярный консерватор-республиканец, известный своими дебатами со сторонниками Демократической партии США в университетах. За полгода до своего покушения в одной из своих речей он порассуждал над причинами украинского конфликта. В своем обращении он призвал слушателей задуматься над «простым вопросом»: «кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны».