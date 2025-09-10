Стала известна личность стрелка, совершившего покушение на Чарли Кирка

Кирк — популярный консерватор-республиканец, известный своими дебатами со сторонниками Демократической партии США в университетах. За полгода до своего покушения в одной из своих речей он порассуждал над причинами украинского конфликта. В своем обращении он призвал слушателей задуматься над «простым вопросом»: «кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны».