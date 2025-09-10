Ричмонд
Каждый третий советский истребитель военных лет был создан Лавочкиным

11 сентября исполняется 125 лет со дня рождения легендарного авиаконструктора, дважды Героя Социалистического Труда Семена Лавочкина (1900−1960).

Накануне этой даты в Музее Победы на Поклонной горе открылась выставка, посвященная Семену Алексеевичу. Лавочкин остался в истории прежде всего как создатель боевых самолетов. На его истребителях сражались такие асы, как Иван Кожедуб и Алексей Маресьев. Один из экспонатов — модель самолета Ла-5ФН (в двух последних буквах зашифрована характеристика: «форсированный непосредственного впрыска топлива»).

— Эти машины попали на фронт летом 1943 года и участвовали в сражении на Курской дуге, — рассказывает куратор Екатерина Шубина. — Воздушные бои показали превосходство Ла-5ФН над лучшими модификациями немецких истребителей.

Большинство экспонатов выставки понятны издалека и в комментариях почти не нуждаются: вот модели самолетов, вот фото с Покрышкиным и Кожедубом, вот генеральская фуражка Семена Алексеевича. А за некоторыми, на первый взгляд невзрачными, кроются настоящие истории.

Многих посетителей притягивает странный брусок, похожий на вафлю из фанеры. Куратор охотно объясняет: это образец «дельта-древесины», композитного материала из прессованного березового шпона. Из нее был сделан корпус истребителя ЛаГГ-3 (в аббревиатуре запечатлены фамилии соратников Семена Алексеевича — Владимира Горбунова и Михаила Гудкова). Работа над ним шла в 1939—1940 годы.

— О новом материале, который поможет сэкономить дефицитный металл, доложили Сталину, — пересказывает историю анекдотического тест-драйва Екатерина Шубина. — Тот пытался поцарапать образец дельта-древесины ножом и даже поджечь. И убедился в его прочности….

С 1939 года Семен Лавочкин был мозговым центром опытного конструкторского бюро, созданного при авиазаводе № 301. В 1941—1945 годах самолеты, разработанные ОКБ-301, составили 37 процентов от всех истребителей, выпущенных заводами Наркомата авиационной промышленности. То есть более трети советских военных самолетов — детище Лавочкина. Свое кредо Семен Алексеевич сформулировал в статье, опубликованной в 1945 году: «Я не вижу моего врага — немца-конструктора, который сидит над своими чертежами где-то в глубине Германии, в глубоком убежище. Но, не видя его, я воюю с ним. Я знаю: что бы там ни придумал немец, я обязан придумать лучше».

ДОСЬЕ.

Семен Лавочкин родился 11 сентября (по новому стилю) 1900 года в Смоленске. Окончил Московское высшее техническое училище (1927). С 1945 года руководил Опытным конструкторским бюро-301 (ныне это АО «Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина», которое изготавливает космические ракеты и разгонные блоки). Умер 9 июня 1960 года от сердечного приступа на казахском полигоне Сары-Шаган во время испытаний системы ПВО «Даль».