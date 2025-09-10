Каждый третий советский истребитель военных лет был создан Лавочкиным

С 1939 года Семен Лавочкин был мозговым центром опытного конструкторского бюро, созданного при авиазаводе № 301. В 1941—1945 годах самолеты, разработанные ОКБ-301, составили 37 процентов от всех истребителей, выпущенных заводами Наркомата авиационной промышленности. То есть более трети советских военных самолетов — детище Лавочкина. Свое кредо Семен Алексеевич сформулировал в статье, опубликованной в 1945 году: «Я не вижу моего врага — немца-конструктора, который сидит над своими чертежами где-то в глубине Германии, в глубоком убежище. Но, не видя его, я воюю с ним. Я знаю: что бы там ни придумал немец, я обязан придумать лучше».