AP: Чарли Кирк в критическом состоянии после покушения в Юте

Известный американский политический активист и сторонник президента США Дональда Трампа, Чарли Кирк, находится в критическом состоянии после покушения с применением огнестрельного оружия в штате Юта. Об этом в среду, 10 сентября, сообщило издание Associated Press со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
— Кирк находится в критическом состоянии, — говорится в публикации агентства.
Ранее Трамп на странице в социальной сети Truth Social призвал сограждан молиться за своего сторонника, консервативного активиста Чарли Кирка. Глава государства подчеркнул, что тот — «отличный парень».
Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После случившегося пострадавшего, в шею которого влетела пуля, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны. Стрелка, предварительно, удалось задержать.
Позже стало известно, что покушение на Кирка, предположительно, совершил Майкл Маллинсон, член Демократической партии в штате Юта.