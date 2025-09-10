Пуля пронзила шею: что известно о состоянии политика Чарли Кирка после покушения

В настоящий момент состояние здравье раненого американского политика и республиканского активиста Чарли Кирка стабилизировалось. Об этом сообщил знаменитый консервативный журналист из США Гленн Бек у себя на странице в социальной сети Х.
Как известно, 10 сентября было совершено покушение на Чарли Кирка. В него выстрелили во время политических дебатов, которые проходили в одном из университетов штата Юта. Одна пуля все же попала в Кирка и пронзила его шею. Мужчину экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
«Поступает информация, что состояние Чарли Кирка стабилизировалось. Молюсь, чтобы это было правдой», — написал в публикации Бек.
Стоит отметить, что на новость о покушении на Чарли Кирка незамедлительно отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что был глубоко потрясен произошедшим. Трамп также пожелал Кирку скорейшего выздоровления.