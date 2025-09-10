Пуля пронзила шею: что известно о состоянии политика Чарли Кирка после покушения

Как известно, 10 сентября было совершено покушение на Чарли Кирка. В него выстрелили во время политических дебатов, которые проходили в одном из университетов штата Юта. Одна пуля все же попала в Кирка и пронзила его шею. Мужчину экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.