Пуля пронзила шею: что известно о состоянии политика Чарли Кирка после покушения

Журналист Бек: состояние раненого политика Кирка стабилизировалось.

Источник: Комсомольская правда

В настоящий момент состояние здравье раненого американского политика и республиканского активиста Чарли Кирка стабилизировалось. Об этом сообщил знаменитый консервативный журналист из США Гленн Бек у себя на странице в социальной сети Х.

Как известно, 10 сентября было совершено покушение на Чарли Кирка. В него выстрелили во время политических дебатов, которые проходили в одном из университетов штата Юта. Одна пуля все же попала в Кирка и пронзила его шею. Мужчину экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Поступает информация, что состояние Чарли Кирка стабилизировалось. Молюсь, чтобы это было правдой», — написал в публикации Бек.

Стоит отметить, что на новость о покушении на Чарли Кирка незамедлительно отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что был глубоко потрясен произошедшим. Трамп также пожелал Кирку скорейшего выздоровления.

