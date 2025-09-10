Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», дорожную разметку планируют наносить на улицах Орловской, Червякова, Выготского, Лепельской, Промышленной, Немига, Городской Вал, Ольшанской, Ауэзова, Клецкой, Копиевича, Высоцкого, Монтажников, Республиканской, Либаво-Роменской, Великоморской, Бехтерева, Варвашени, Теслы, Скрыганова, Чигладзе, Тростенецкой, Пинской, 3-го Сентября, Белорусской, Голубка, Притыцкого (от пр. Пушкина до ул. Жудро), переулках Промышленном и Инженерном, на участках ул. Орловская — пр. Победителей (развязка), по Сморговскому и Логойскому трактах, у автовокзала «Восточный», на пл. Старый Аэропорт, участке МКАД — ул. Илимская (развязка).