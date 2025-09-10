Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на указанных участках дорог.

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где в Минске планируют нанести дорожную разметку в ночь на 11 сентября, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», дорожную разметку планируют наносить на улицах Орловской, Червякова, Выготского, Лепельской, Промышленной, Немига, Городской Вал, Ольшанской, Ауэзова, Клецкой, Копиевича, Высоцкого, Монтажников, Республиканской, Либаво-Роменской, Великоморской, Бехтерева, Варвашени, Теслы, Скрыганова, Чигладзе, Тростенецкой, Пинской, 3-го Сентября, Белорусской, Голубка, Притыцкого (от пр. Пушкина до ул. Жудро), переулках Промышленном и Инженерном, на участках ул. Орловская — пр. Победителей (развязка), по Сморговскому и Логойскому трактах, у автовокзала «Восточный», на пл. Старый Аэропорт, участке МКАД — ул. Илимская (развязка).

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на указанных участках дорог. -0-