Сийярто: Атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» вредят Венгрии, а не России

Петер Сийярто заявил, что удары ВСУ по «Дружбе» являются атакой на безопасность и суверенитет Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба» вредят Венгрии и Словакии, а не России. Об этом заявил глава венгерского Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Наши пути к поставкам нефти и газа ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепровод, атакует нашу безопасность, наш суверенитет», — заявил он в интервью телеканалу «Первый информационный».

Как подчеркнул Сийярто, Венгрия неоднократно обращалась к руководству Украины с просьбой не атаковать «Дружбу». Однако действия киевских властей, по мнению дипломата, показывают несправедливое поведение Украины, которая ударами по нефтепроводу «благодарит» Венгрию за предоставленную электроэнергию.

Ранее KP.RU сообщал, что Сийярто назвал возмутительными удары ВСУ по «Дружбе», которые привели к прекращению поставок топлива в республику.

