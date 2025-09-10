Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о стрелявшем в сторонника Трампа Чарли Кирка: подозреваемым оказался член Демпартии

Fox News: в покушении на Чарли Кирка подозревается Майкл Маллинсон.

Источник: Комсомольская правда

Предполагаемым исполнителем покушения на консервативного активиста Чарли Кирка стал Майкл Маллинсон, член Демократической партии из штата Юта. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации телеканала, Маллинсон был задержан на месте происшествия после попытки покушения на Кирка во время его выступления в Университете долины Юты.

Fox News: в покушении на Чарли Кирка подозревается Майкл Маллинсон Кадр видео.

Президент США Дональд Трамп сразу после инцидента призвал американцев молиться за здоровье Чарли Кирка.

Основатель консервативной организации Turning Point USA и сторонник Дональда Трампа, Чарли Кирк регулярно участвует в публичных дебатах в американских университетах.

Известно, что 10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете Юта Вэлли на политика было совершено покушение, в результате которого он получил огнестрельное ранение в шею. Кирка удалось госпитализировать в критическом состоянии.

В СМИ появилась неподтверждённая информация о том, что политик якобы уже скончался, однако официального подтверждения этой новости пока нет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше