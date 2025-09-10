Что известно о стрелявшем в сторонника Трампа Чарли Кирка: подозреваемым оказался член Демпартии

Предполагаемым исполнителем покушения на консервативного активиста Чарли Кирка стал Майкл Маллинсон, член Демократической партии из штата Юта. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации телеканала, Маллинсон был задержан на месте происшествия после попытки покушения на Кирка во время его выступления в Университете долины Юты.
Fox News: в покушении на Чарли Кирка подозревается Майкл Маллинсон Кадр видео.
Президент США Дональд Трамп сразу после инцидента призвал американцев молиться за здоровье Чарли Кирка.
Основатель консервативной организации Turning Point USA и сторонник Дональда Трампа, Чарли Кирк регулярно участвует в публичных дебатах в американских университетах.
Известно, что 10 сентября 2025 года во время его выступления в Университете Юта Вэлли на политика было совершено покушение, в результате которого он получил огнестрельное ранение в шею. Кирка удалось госпитализировать в критическом состоянии.
В СМИ появилась неподтверждённая информация о том, что политик якобы уже скончался, однако официального подтверждения этой новости пока нет.