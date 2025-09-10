В США произошла стрельба в школе, трое детей пострадали

Не менее трёх учащихся старшей школы в американском штате Колорадо получили ранения при стрельбе в среду 10 сентября. Об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на релиз местного полицейского ведомства.
«По меньше мере, трое учащихся получили ранения в старшей школе в районе Денвера», — сказано в сюжете.
Позже офис шерифа округа Джефферсон подтвердил факт массовой стрельбы в учебном заведении, указав название школы. Речь идёт о старшей школе Evergreen, расположенной неподалёку от Денвера, столицы штата. Шериф добавил, что школьники направлены в больницу.
