В США произошла стрельба в школе, трое детей пострадали

В старшей школе в штате Колорадо произошла стрельба.

Источник: Комсомольская правда

Не менее трёх учащихся старшей школы в американском штате Колорадо получили ранения при стрельбе в среду 10 сентября. Об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на релиз местного полицейского ведомства.

«По меньше мере, трое учащихся получили ранения в старшей школе в районе Денвера», — сказано в сюжете.

Позже офис шерифа округа Джефферсон подтвердил факт массовой стрельбы в учебном заведении, указав название школы. Речь идёт о старшей школе Evergreen, расположенной неподалёку от Денвера, столицы штата. Шериф добавил, что школьники направлены в больницу.

В то же время американский политик и активист, сторонник Республиканской партии Чарли Кирк госпитализирован после покушения на него, произошедшего в США. Мужчина выстрелил в Кирка прямо в толпе. Пуля попала политику в шею.