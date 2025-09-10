Глава РФПИ: Покушение на Чарли Кирка отражает глубину раскола в США

Покушение на американского политического активиста и консервативного деятеля Чарли Кирка демонстрирует глубину раскола в Соединенных Штатах. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
— Покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США, — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Кирк является одним из ярких консервативных лидеров, известных своими положительными высказываниями о России и призывами к диалогу.
Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После случившегося пострадавшего, в шею которого влетела пуля, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны. Стрелка, предварительно, удалось задержать.
Позже стало известно, что покушение на Кирка, предположительно, совершил Майкл Маллинсон, член Демократической партии в штате Юта.