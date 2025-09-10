Астрофизик Деш предположил, что Оумуамуа — не комета

Астрофизик Стив Деш заявил, что межзвездный космический объект 1I/Оумуамуа — не комета, как принято считать, а осколок карликовой планеты с орбиты другой звезды.
Ученый сказал, что его предположение позволило бы объяснить, почему объект предположительно почти полностью состоит из азотного льда.
Деш также предположил, что «Оумуамуа» мог потерять 90 процентов своей массы до того как ученые его увидели.
