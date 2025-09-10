Соратник Трампа Чарли Кирк умер после покушения в США

Сторонник президента США Дональда Трампа, американский политик и активист Чарли Кирк умер после покушения, произошедшего в штате Юта в среду, 10 сентября. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсетях.
«Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. … Его любили и восхищались все, особенно я, и теперь его с нами больше нет. Мелания и я выражаем соболезнования его жене Эрике и семье. Чарли, мы тебя любим!», — написал Трамп.
Кирк был госпитализирован после стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина во время дебатов, проходивших в Университете долины Юты — в это время активист отвечал на вопросы студентов, собравшихся на мероприятии. Подозреваемый в покушении открыл огонь из огнестрельного оружия, попав политику в шею и нанеся ему тяжелое ранение.
Позднее представители университета подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в Кирка. Сотрудники ФБР также начали расследование по факту инцидента.
Чарли Кирк был известен как близкий соратник Трампа, а также ярый противник вмешательства США в вооруженный конфликт на Украине. Он продвигал консервативные идеи и ценности в американском обществе, выступая среди студентов колледжей и школ страны.