Артиллеристы берегут свои орудия как зеницу ока

— Куда больший упор делается на радиоэлектронную или космическую разведку. А это значит, что личный состав реже подвергается опасности. Да и самим бойцам давно не надо напоминать о необходимости после прибытия на заданную точку окопаться и замаскироваться. Конечно, техника маскировалась и раньше, но сейчас мы прячемся по максимуму, заранее прорабатываем различные пути отхода и эвакуации. Ну и «птицы», конечно, мешают работать. Но мы научились выполнять поставленные задачи и в этих непростых условиях. К слову, пока дроны не могут артиллерию заменить. И в обозримом будущем, уверяю, не смогут, вопреки мнениям разных «экспертов-теоретиков».