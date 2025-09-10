Трамп: Чарли Кирк скончался после покушения

Известный американский политический активист и консервативный деятель Чарли Кирк скончался после покушения. Об этом в среду, 10 сентября, сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Он также назвал Кирка «великим и даже легендарным».
— Никто не понимал молодежь Соединенных Штатов Америки и не разделял ее взгляды лучше, чем Чарли, — заявил Трамп.
Он также добавил, что активиста любили и им восхищались «ВСЕ, особенно я». Трамп также выразил соболезнования жене Кирка, Эрике, и его семье.
Ранее сообщалось, что Кирк находился в критическом состоянии.
Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После случившегося пострадавшего, в шею которого влетела пуля, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны. Стрелка, предварительно, удалось задержать.
Позже стало известно, что покушение на Кирка, предположительно, совершил Майкл Маллинсон, член Демократической партии в штате Юта.