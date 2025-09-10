Три человека пострадали при стрельбе в школе американского города Эвергрин

Подобные нападения ранее происходили и в российских школах. Например, в апреле 11-летний мальчик напал с ножом на одноклассницу и пырнул школьного охранника в Новом Уренгое. Мальчика постоянно травили другие дети, из-за чего он и раньше бросался на них с кулаками.