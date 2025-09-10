Три человека пострадали при стрельбе в школе американского города Эвергрин

Не менее трех человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей в старшей школе города Эвергрин, штат Колорадо. Об этом стало известно в среду, 10 сентября.
В окружной полиции сообщили, что двое пострадавших — школьники. Школа временно закрыта, местных жителей попросили не приближаться к зданию, передает CNN.
10 июня бывший ученик устроил стрельбу в австрийской школе. В результате погибло минимум 10 человек, большинство из них — дети. Сам преступник покончил с собой. Это стало крупнейшим нападением на школу в истории Австрии. Канцлер страны Кристиан Штокер назвал произошедшее национальной трагедией. Подробности происшествия — в материале «Вечерней Москвы».
До этого в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.
Подобные нападения ранее происходили и в российских школах. Например, в апреле 11-летний мальчик напал с ножом на одноклассницу и пырнул школьного охранника в Новом Уренгое. Мальчика постоянно травили другие дети, из-за чего он и раньше бросался на них с кулаками.