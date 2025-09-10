Ричмонд
«Радиостанция Судного дня» после инцидента с дронами в Польше передала новый тайный сигнал

Загадочная российская радиостанция УВБ-76, наиболее известная как «Радиостанция Судного дня», передала новый сигнал. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиоволны.

В среду, 10 сентября, в эфире радиостанции прозвучало слово «Ихтиоз». Это произошло в 16:40 по московскому времени.

Таинственный сигнал прозвучал на фоне сообщений об упавших в Польше беспилотниках. Варшава назвала их «российскими», однако доказательств этим словам не привела. В Минобороны РФ ранее заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались.

Напомним, что 8 сентября радиостанция передала в эфир сразу несколько загадочных сообщений.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.