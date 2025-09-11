А он, потешный, просит «Бури»: Шекспир обзавелся квадроциклами

Московский театр имени Пушкина настигла шекспировская «Буря». Она открывает сезон и, очевидно, задает его направление. Режиссер Николай Рощин проехался по классическому тексту эйвонского барда на квадроцикле и посмотрел на историю о мести и прощении через очки виртуальной реальности. О том, что из этого получилось, — в репортаже «Известий».
От Шекспира до Рощина.
Шекспировской «Буре» больше 400 лет. У пьесы долгая сценическая биография, но в московских театрах к ней обращались нечасто: произведение традиционно считается одним из самых сложных в наследии главного драматурга в истории. 15 лет назад режиссер Роберт Стуруа ставил пьесу на сцене Et Cetera под руководством Александра Калягина. Тогда режиссер значительно сократил и переработал текст, сделав акцент на магии, власти и прощении. Спектакль вызвал фурор у публики и критиков. Через год свою версию представил Лев Дуров в Театре на Малой Бронной, где сам сыграл главную роль, это был главный спектакль последних лет его жизни, туда ходила вся Москва.
Фото: пресс-служба Театра имени Пушкина.
Теперь произведение великого барда достигло Театра им. А. С. Пушкина. За постановку взялся режиссер и художник Николай Рощин. К наследию Шекспира он обращается уже во второй раз. В конце 2022 года в Александринском театре, где Николай был главным режиссером, вышел его спектакль «Отелло». В Пушкинский театр переехала вся его постановочная команда — художник по костюмам Екатерина Коптяева, композитор Иван Волков и петербургский драматург Михаил Смирнов. Сам Рощин традиционно взялся не только за режиссуру, но и за сценографию.
Магический пульт и бетонная пещера.
На сцене — сколоченный из грубых досок корабль. На палубе стоят капитан и боцман. В трюме — облаченные в рыцарские доспехи неаполитанский король Алонзо (Антон Феоктистов), его брат Себастьян (Николай Кисличенко), сын Фердинанд (Александр Дмитриев) и герцог Миланский Антонио (Алексей Воропанов). Внезапная буря выносит судно на таинственный остров, где живет изгнанный миланский герцог Просперо (Владимир Майзингер) вместе с дочерью Мирандой (Елизавета Кононова).
Фото: пресс-служба Театра имени Пушкина.
В отличие от оригинальной пьесы зрители видят не старого чародея из книжных иллюстраций, а вполне современного человека с пультом дистанционного управления вместо магического жезла.
Вот он жмет на кнопку: «пик» — и любимая дочь Миранда видит счастливые сны. «Пик» — и Просперо вызывает бурю. «Пик» — и маг управляет духом острова Ариэлем. «Пик» — и вооруженные рыцари падают ниц.
Когда-то его брат Антонио при поддержке неаполитанского короля лишил власти Просперо и сослал в море. Но чернокнижник сумел не только выжить на острове, но и подчинить его могущественных созданий: духа воздуха Ариэля (Александра Урлусяк) и омерзительного сына злой колдуньи Сикораксы Калибана (Александр Матросов).
В отличие от Шекспира, у Рощина Ариэль становится эдаким «решалой» Просперо. По ходу действия он рассказывает о насилии со стороны Калибана, о ненависти к новому хозяину и о глупых людских пороках. Ариэль здесь не эфемерная тень, а персонаж из плоти и нервов. Несмотря на то, что персонажа играет женщина, о себе Ариэль говорит в мужском лице. Это соответствует грубому и сильному образу древнего духа, но контрастирует с миниатюрной фигурой актрисы.
Фото: пресс-служба Театра имени Пушкина.
Любовная линия строится вокруг Миранды и принца Фердинанда (Александр Дмитриев). Их встреча и любовь должны были стать островком надежды посреди интриг и магических манипуляций, но обратились в посредственную пародию чувства.
Зрители попадают в бетонное пространство в серой цветовой гамме. Пещера Просперо, островные пейзажи или сцены на корабле — это унифицированные ячейки с минимумом мебели. В одной комнатке — современная белая плита с холодильником, в другой — кованая кровать, в третьей — унитаз и ванна. Единственное «цветное пятно» спектакля — вызываемые Ариэлем галлюцинации в виде танцующей Александры Урсуляк.
Ангел возмездия в сценическом болоте.
Авторы спектакля во многом сохранили не только сюжет, но и шекспировский слог. Актерам приходится обмениваться витиеватыми конструкциями, а зрителю — продираться через шекспировский пятистопный ямб. Чтобы и без того безмолвный зал окончательно не заскучал, а действие сдвинулось в мертвой точки, артисты переходят на крик. Но подобное режиссерское решение только сильнее путает собравшихся.
Фото: пресс-служба Театра имени Пушкина.
Не спасают положение и современные «игрушки», которыми населен спектакль. Режиссер загнал на сцену настоящий квадроцикл, вручил актерам очки виртуальной реальности и даже специально сделал видеоролик в духе культового шутера от первого лица Half-Life. В результате зритель долго смотрит за тем, как Владимир Майзингер бегает по виртуальной пещере, отдает дочь на растерзание рыцарям и лижет их стальные ботинки, кликая по соответствующим клавишам в игре.
Уследить за сюжетом и понять, что дают отступления от оригинала, трудно. А когда в конце первого акта история Шекспира закончилась и на сцену вышла Александра Урсуляк с гигантскими черными крыльями за спиной, вопросов стало еще больше.
Фото: пресс-служба Театра имени Пушкина.
«Теперь мы всё переиграем», — заверил Ариэль и объявил об антракте. Но в оставшийся час тучи не рассеялись, а сюжетный хаос только усилился. Авторы решили порассуждать о том, что было бы с героями «Бури» без вмешательства духа острова. Ответ: резня, насилие и гибель. Какой из этого вывод должны сделать зрители — загадка.
Все три часа спектакля ловишь себя на мысли — зачем всё это? Какую художественную ценность и смысловую нагрузку несут элементы современности в спектакле? Почему пьеса Уильяма Шекспира должна звучать актуально и что для этого сделал режиссер? Из-за чего действие стоит на месте, а зал реагирует только на мизансцене, когда золотоволосый принц Фердинанд драит ершиком унитаз. Какого эффекта хотели добиться авторы спектакля?
Фото: пресс-служба Театра имени Пушкина.
Вероятно, благотворная драматургическая почва, удобренная современными реалиями и средствами выразительности, должна была породить философские аллегории и аллюзии, но произвела только недоумение и смятение.
Создалось впечатление, что все участники спектакля увязли в болоте, которое старательно себе сами создавали. С другой стороны, хоть Просперо и волшебник, но магия не всегда действует на всех одинаково. «Бурю» вообще ставить трудно, а Шекспир с того света словно смеется над тщетными попытками расшифровать его замысел.