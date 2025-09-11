А он, потешный, просит «Бури»: Шекспир обзавелся квадроциклами

Шекспировской «Буре» больше 400 лет. У пьесы долгая сценическая биография, но в московских театрах к ней обращались нечасто: произведение традиционно считается одним из самых сложных в наследии главного драматурга в истории. 15 лет назад режиссер Роберт Стуруа ставил пьесу на сцене Et Cetera под руководством Александра Калягина. Тогда режиссер значительно сократил и переработал текст, сделав акцент на магии, власти и прощении. Спектакль вызвал фурор у публики и критиков. Через год свою версию представил Лев Дуров в Театре на Малой Бронной, где сам сыграл главную роль, это был главный спектакль последних лет его жизни, туда ходила вся Москва.