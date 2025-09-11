Когда есть куда бежать: воины Джеки Чана захватили Мариинку

Режиссер обращается к самому известному сюжету Евангелия — предательству одного из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Все откровения и события, случившиеся много веков назад, каждый день побуждают современн­ого человека рассужд­ать и задавать себе вопросы о добре и зл­е, истинной вере и прощении, предательст­ве и любви. Зачем Иуда пошел на предательство? Какие глубокие смыслы сокрыты в этой библейской истории? Глубоко философский спектакль и одновременно почти детективная история, расследование, основанное на известных фактах — что же на самом деле могло произойти в Гефсиманском саду?