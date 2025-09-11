Когда есть куда бежать: воины Джеки Чана захватили Мариинку

Кино.
«Беги», 16+
Режиссер: Роман Артемьев. В ролях: Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина, Максим Костромыкин.
Фото: All Media CompanyКадр из фильма «Беги».
Медвежатник Саша проникает в дом и становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Чернов начинает преследовать сбежавшего свидетеля. А Саше тем временем надо успеть приехать на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака, который он всеми силами пытается спасти.
С 11 сентября в прокате.
«Три свадьбы и один побег», 16+
Режиссер: Кирилл Логинов. В ролях: Инга Оболдина, Полина Денисова, Юлия Волкова, Роман Евдокимов, Сослан Фидаров, Алексей Золотовицкий, Галина Денисенко.
Фото: WISH MediaКадр из фильма «Три свадьбы и один побег».
Село Хуап, Абхазия. Амра — известная бунтарка, скоро окончит школу. Она мечтает стать актрисой, а ее мать Нуца хочет удачно выдать двух ее старших сестер замуж. Амре не хочется такой же участи, поэтому она тайно подает документы на актерский, заверяя Нуцу, что поступает в медицинский. Однако план проваливается, когда мама узнает, что дочь водила ее за нос.
С 11 сентября в прокате.
«Зверопоезд», 6+
Режиссеры: Бенуа Даффи, Жан-Кристиан Тасси.
Фото: TAT ProductionsКадр из фильма «Зверопоезд».
Команда животных оказывается в ловушке, когда высокоскоростной поезд неожиданно трогается с места без людей на борту. Пока экспресс мчится на всех парах, питомцы выясняют, что произошедшее — дело лапок злопамятного барсука Ханса. Теперь у зверей остается последняя надежда предотвратить катастрофу: находчивый енот по кличке Сокол, готовый на всё, чтобы спасти друзей.
С 11 сентября в прокате.
«Митрич», 16+
Режиссер: Алексей Петрашевич. В ролях: Роман Постовалов, Любовь Толкалина, Павел Майков, Ольга Озоллапиня, Анастасия Акатова, Павел Кузьмин.
Фото: СТСКадр из сериала «Митрич».
Психолог Анастасия и начальник космодрома Виктор проводят эксперимент: сможет ли команда справиться с двухлетним полетом до Марса? Опытный космонавт Ковалёв, его бывшая жена и медик Наталья, биолог Оксана, бортинженер Платон и китайский космонавт Вэй даже не догадываются, что два года проведут не в космосе, а в павильоне. Всё идет по плану, пока на космодроме случайно не оказывается Митрич.
С 15 сентября на СТС.
«Толерантность», 18+
Режиссер: Андрей Грачев. В ролях: Захар Прилепин, Егор Баринов, Дмитрий Миллер, Илья Любимов, Александр Лыков.
Фото: Русские Объединенные СтудииКадр из фильма «Толерантностьт».
Авторское предупреждение о том, что политика, которую проводят правительства многих стран Европы, в ближайшем будущем может привести к уничтожению культуры, религии, накопленных знаний и наследия. А отказ Европы от традиционных духовных ценностей приведет к ее разрушению и коллапсу европейских народов.
С 11 сентября в прокате.
Театр.
«Любовь не умирает», 12+
Режиссер: Илья Ильин. В ролях: Мария Капустина, Лев Горячев, Андрей Марков.
Фото: пресс-служба БКЗ «Космос’Спектакль “Любовь не умирает”.
Музыкальная драма, в которой звучат мелодии лирических песен Михаила Круга в совершенно новом и непривычном исполнении. Действие разворачивается в 1970—1980-х в московском дворе, где живут главные герои и их друзья. На сцене сменяются разные эпохи, создавая настоящий эффект машины времени.
12, 13 и 14 сентября, 19:00, БКЗ «Космос».
«Там на небе звезды», 18+
Режиссер: Юрий Николаенко. В ролях: Юрий Николаенко, Роман Суворов, Екатерина Директоренко, Ольга Петрова, Мария Киселева, Александра Веселова.
Фото: пресс-служба БКЗ «Космос’Спектакль “Там на небе звезды”.
Парень из северного городка — простой автомеханик, пишущий музыку и мечтающий однажды покорить большую сцену. Он знает: важно оставаться собой даже в сложных обстоятельствах. Сила духа, искренние чувства, потери и победы — все эти темы раскрывает постановка.
15 сентября, 19:00, БКЗ «Космос».
«Охота жить», 16+
Режиссер: Алёна Лаптева. В ролях: Севастьян Смышников, Наталья Попова, Сергей Угрюмов, Алексей Князев, Алексей Усольцев, Анастасия Богатырёва, Антон Рогачёв, Алёна Лаптева.
Фото: пресс-служба Театра Олега ТабаковаСпектакль «Охота жить».
Первое обращение Театра Олега Табакова к творческому наследию Василия Шукшина. Героев девяти рассказов, положенных в основу инсценировки, объединяют любовь к жизни, желание свободно дышать и, как говорят герои Шукшина, «охота жить». В то же время это люди разных судеб — особенных, непохожих на другие.
13, 14 сентября, 19:00, «Современник».
«Иуда», 16+
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Лев Смирнов, Богдан Щукин, Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Алексей Багдасаров.
Фото: пресс-служба театра «Модерн’Спектакль “Иуда”.
Режиссер обращается к самому известному сюжету Евангелия — предательству одного из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Все откровения и события, случившиеся много веков назад, каждый день побуждают современного человека рассуждать и задавать себе вопросы о добре и зле, истинной вере и прощении, предательстве и любви. Зачем Иуда пошел на предательство? Какие глубокие смыслы сокрыты в этой библейской истории? Глубоко философский спектакль и одновременно почти детективная история, расследование, основанное на известных фактах — что же на самом деле могло произойти в Гефсиманском саду?
16 сентября, 19:00, Театр «Модерн».
«Белый пароход», 16+
Режиссер: Юрий Печенежский. В ролях: Данила Голофаст, Наталья Платонова, Олег Зима, Диана Морозова, Ольга Гришова, Алексей Гладков.
Фото: РАМТСпектакль «Белый пароход».
Премьера. Главному герою повести Чингиза Айтматова семь лет. И хотя он живет на берегу живописного озера Иссык-Куль, в окружении заповедных лесов и оленей, жизнь его совсем не живописна. Мамы и папы нет, из родных только тетка, но и ей мальчик безразличен. Вокруг пьянство, мародерство и взяточничество.
12, 13 16, 17 сентября, 19:00, РАМТ.
«Последняя сказка», 12+
Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Никита Шишкин, Юлия Довганишина, Анастасия Стоцкая, Юлия Чуракова, Александр Бабик, Алексей Фалько.
Фото: пресс-служба «Бродвей Москва’Спектакль “Последняя сказка”.
Спектакль-путешествие, где восточная сказка встречается с современностью. История влюбленной пары из современной Москвы — Макса и его девушки Жени, которые волей судьбы переносятся в сказочный мир «Тысячи и одной ночи». Зрелище потрясает воображение: великолепные дворцы возникают будто по волшебству, таинственный караван движется прямо между зрителями, а персонажи совершают полет на настоящем ковре-самолете. Восточные мелодии и знаменитый хит Таркана Şikidim в свежей обработке.
11−12, 16−19 сентября в 19:00, 13−14 сентября, 13:00 и 18:00, МДМ.
Концерты.
«Одиннадцать воинов», 12+
В рамках Фестиваля китайской культуры в России выступит труппа «Лун Юнь» Джеки Чана. Мировая звезда боевых искусств лично отобрал 11 талантливых молодых людей из миллионов претендентов. Красочное шоу, которое увидели уже более чем в 60 странах мира, объединяет элементы современного танца и традиции боевых искусств. В пяти символично озаглавленных эпизодах программы — «Оружие», «Душа», «Мастерство», «Тишина» и «Праздник» — вся история кунг-фу, родившегося из древнекитайской философии, эстетики и искусства.
Фото: пресс-служба Мариинского театраТруппа боевых искусств «Лун Юнь» Джеки Чана.
11 сентября, 19:00, Мариинский-2 (Санкт-Петербург).
«Песни русского мира», 6+
Масштабный гала-концерт, объединяющий известных исполнителей. На сцену выйдут: Сергей Лазарев, SHAMAN, Лариса Долина, Николай Басков, Пелагея, Дима Билан, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Александр Буйнов, Алексей Воробьев, Зара, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Гоша Куценко, Таисия Повалий, Александра Воробьева. Они исполнят любимые всеми песни, известные каждому с детства.
Фото: пресс-служба «Песни русского мира’Афиша гала-концерта “Песни русского мира”.
16 сентября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
С днём рождения, Москва! 12+
С Днём города грандиозным праздничным концертом на Поклонной горе москвичей и гостей столицы поздравит «Дорожное радио». Свои самые душевные хиты в этот день исполнят любимые артисты — Лариса Долина, Филипп Киркоров, Диана Гурцкая, Денис Майданов, Жасмин, Зара, Сергей Войтенко, Александр Добронравов, Таисия Повалий, Елизавета Долженкова, Сергей Арутюнов, Анастасия Макаревич, Алёна Мальцева и группа «Ярмарка», Александр Эгромжан, Людмила Соколова и другие популярные музыканты.
Фото: mos.ruКонцерт на День города.
13 сентября, 18:00, Поклонная гора.
Посвящение Москве, 6+
Маэстро Юрий Башмет выступит с уникальным концертом на фестивале «Культурный город» в «Зарядье». Всемирно известные музыканты, лауреаты конкурса имени П. И. Чайковского — певица Альбина Шагимуратова, пианист Борис Березовский, скрипач Николай Саченко и виолончелист Александр Рамм — выйдут на главную сцену Большого амфитеатра вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» под руководством народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета. В программе вечера будет звучать музыка Петра Ильича Чайковского. Зрителей также ждет встреча с Константином Хабенским, Сергеем Гармашом, Полиной Агуреевой, Василием Бочкаревым. Они будут читать стихи и прозу о Москве.
Фото: пресс-служба оркестра «Новая Россия’Оркестр “Новая Россия”.
13 сентября, 19:00, Парк «Зарядье».
Концерт к 80-летию композитора Александра Журбина, 6+
В исполнении Государственного Кремлевского оркестра прозвучат три симфонии, написанные Александром Журбиным. В программе вечера — три мировые премьеры: Восьмая симфония — COSPLAY SYMPHONY, Девятая симфония — SINFONIA LUDENA, Десятая симфония — DIVINE TRAGEDY. За дирижерским пультом художественный руководитель и главный дирижер — Константин Чудовский. Солист — Филипп Копачевский (фортепиано).
Фото: пресс-служба фестиваля ЖурбинаАлександр Журбин.
12 сентября, 19:00, Московская консерватория, Большой зал.
Концерт оркестра «Русская Филармония» ко Дню Города, 3+
Новая концертная программа посвящена произведениям отечественного кинематографа. Музыка, знакомая с детства и любимая поколениями, прозвучит в симфоническом исполнении. Гости услышат мелодии из фильмов: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Москва слезам не верит», «Бандитский Петербург», «Чебурашка» и многих других. Солисты: Наталия Быстрова и Эдвард Хачарян.
Фото: пресс-служба оркестра «Русская Филармония’Оркестр “Русская Филармония”.
13 сентября, 18:00, Парк Яуза, «Певческое поле».
Пол Окенфолд, 18+
Пол Окенфолд — легенда мировой электронной сцены, трехкратный номинант «Грэмми», дважды «Диджей № 1» по версии DJ Magazine и лауреат более 50 наград. Он прославился своими саундтреками к культовым фильмам «Матрица: Перезагрузка», «Пароль “Рыба-меч”», «Идентификация Борна». Окенфолд представит уникальный сет, где мощная энергетика, световое шоу и абсолютное погружение в мир электронной музыки сольются в одно целое. Вечер откроют Alexander Popov, Alexøø, Makone и Kddk.
Фото: пресс-служба Яндекс АфишиПол Окенфолд.
12 сентября, 23:00, клуб А2 (Санкт-Петербург),. 13 сентября, 23:00, BASE, (Москва).
Музеи.
Николай I. Идеальный самодержец, 0+
Выставка посвящена 200-летию вступления на престол монарха, чей образ столь же многогранен и противоречив, как и эпоха его правления. Мятеж декабристов и трагические события на Сенатской площади задали тон всему правлению Николая I. В экспозиции будет представлено более 260 предметов, в том числе личные вещи монарха. Особый интерес представляет коллекция военной униформы, портреты венценосных особ, а также основных сподвижников императора.
Фото: пресс-служба Исторического музеяХолст «Приход к Зимнему дворцу батальона лейб-гвардии Преображенского полка» 14 декабря 1825 года, 1852 г. Ладюрнер А. И.
С 16 сентября, Исторический музей.
Сокровенное — Живое, 0+
Это иллюстрация диалога времен: современные творцы переосмысливают образы и пластический язык народного искусства. В экспозиции будут представлена живопись Натальи Байбековой, резная деревянная скульптура Дмитрия Чекучинова и Алексея Блинова, фотопроект Натальи Янкелевич FAIRYTALE SOUP и многое другое.
Фото: пресс-служба музей парка «Зарядье’Иллюстрация Анны Кириллиной, из серии “Они ходили по воде”, Лодка.
С 12 сентября до 7 декабря, Подземный музей парка «Зарядье».
Фестивали.
XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, 16+
Форум — традиционная площадка для встреч руководителей органов государственной власти в сфере культуры, ведущих международных экспертов и всемирно известных деятелей культуры. Основная тема — «Возвращение к культуре — новые возможности». Тематические секции возглавят заместитель Министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Российского этнографического музея Юлия Купина и другие эксперты.
Фото: Фотохост-агентство ТАСС/Владимир ГердоКонцерт на международном форуме объединенных культур.
С 11 до 13 сентября, Санкт-Петербург.
«Дело техники» на фестивале «Шухов Фест» 2025, 6+
Политехнический музей, Центр «Зотов» и компания «Глазами инженера» предлагают провести День города на ежегодном фестивале «Шухов Фест». В 13:00 и 15:30 пройдет мастер-класс «Нефтяная лаборатория Шухова». Посетители лаборатории познакомятся с предметами из коллекции Политехнического музея, связанными с добычей и переработкой нефти, смоделируют процесс транспортировки нефтепродуктов. В 16:30 — открытый разговор «Культурный код инженерии: практики популяризации». Руководитель департамента научно-просветительской деятельности Политехнического музея Вадим Воробьёв расскажет, как инженерное наследие снова оказалось в центре внимания.
Фото: пресс-служба «Зотов» ЦентраМастер-класс «Нефтяная лаборатория Шухова».
13 сентября, «Зотов» Центр.
big tech night, 18+
На один вечер офисы IT-компаний станут фестивальными площадками с докладами, экскурсиями, квестами и стендапами. Гости могут посетить любой офис или успеть побывать сразу в нескольких. Для тех, кто не сможет приехать — будет онлайн-программа с трансляциями из двух студий. В одной будут обсуждать технологии, в другой — жизнь IT-сообщества.
Фото: big tech night.
12 сентября, офисы Яндекса, Сбера, X5, Т‑Банка и Lamoda (Москва).
13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, 16+
Cosmoscow представит более 90 галерей-участниц. Гости увидят 101 галерейный и 20 партнерских стендов, 12 некоммерческих культурных проектов и специальный проект «Индия: как дух обретает материю». Образовательная и дискуссионная программы ярмарки пройдут в лектории и медиа-лаундже.
Фото: SISTEMA GALLERYКартина «Терраформинг» Станислав Шурипа.
С 12 по 14 сентября, «Тимирязев Центр».
Цирк.
Международный фестиваль Московского цирка Никулина «Артист», 0+
Артисты из 18 стран мира прибудут в Москву, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Зрители увидят представителей Китая, Монголии, Франции, Италии, Белоруссии, Казахстана, Тайваня, Эфиопии, Чили, Аргентины, Бразилии, Малайзии, Узбекистана, Колумбии, США, Японии, Португалии и России. На манеж выйдут две категории участников: дети и взрослые. Победители получат золотые, серебряные и бронзовые призы.
Фото: пресс-служба Московского Цирка НикулинаМеждународный фестиваль Московского цирка Никулина «Артист».
С 11 по 14 сентября, Цирк Никулина на Цветном бульваре.