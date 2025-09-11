Что можно и нельзя делать в день Ивана Постного 11 сентября, когда говорят «Иван Постный пришел — лето увел»

В православной церкви 11 сентября один из главных праздников — Усекновение главы Пророка Иоанна Предтечи. В народе празднуют день Ивана Постного. В некоторых регионах Беларуси в указанный день было принято говорить так: «Иван Постный пришел — лето увел». Считалось, что с 11 сентября осень полноценно вступала в свои права.