Что можно и нельзя делать в день Ивана Постного 11 сентября, когда говорят «Иван Постный пришел — лето увел»

В православной церкви 11 сентября один из главных праздников — Усекновение главы Пророка Иоанна Предтечи. В народе празднуют день Ивана Постного. В некоторых регионах Беларуси в указанный день было принято говорить так: «Иван Постный пришел — лето увел». Считалось, что с 11 сентября осень полноценно вступала в свои права.
Что нельзя делать 11 сентября.
Не рекомендуется на указанную дату планировать свадьбы. Это грозило тем, что брак продлится недолго. Запрещено веселиться. Кроме того, 11 сентября из-за строгого поста следует отказаться от алкогольных напитков, мясных и молочных продуктов, а также рыбы.
Что можно делать 11 сентября.
По традиции, 11 сентября посещали службы в церквях и молились Иоанну Предтечи. Чаще всего к нему обращались с просьбами от избавления от пагубных привычек и головной боли.
Согласно приметам, гуси и журавли, улетающие на юг на большой высоте, предвещают, что зимой будет мало снега. Скворцы, которые с данной дате не улетели на юг, предупреждают о сухой осени.
