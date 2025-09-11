День граненого стакана и Праздник ласкового обращения: что отмечают в России и мире 11 сентября

11 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День граненого стакана, Праздник ласкового обращения и День «Заправь свою постель».
День граненого стакана.
День граненого стакана отмечается 11 сентября, так как в эту дату в 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан. При этом сосуд такого типа появился в России еще при Петре I, однако именно в советский период он стал массово распространяться в народе. В этот праздник некоторые магазины устраивают распродажи граненых стаканов, а обычные люди пьют из них свои любимые напитки.
Праздник ласкового обращения.
Праздник ласкового обращения — это повод сделать приятно своим близким, выразить свою любовь, а также проявить заботу и нежность. В русском языке существует множество ласковых слов, которыми можно назвать своих любимых, поэтому 11 сентября следует вспомнить и сказать их в адрес своих близких.
День «Заправь свою постель».
День «Заправь свою постель» отмечается в США с целью стимулировать людей застилать кровать по утрам, так как это улучшает качество сна и уменьшает риск кожных заболеваний. Этот праздник можно использовать как возможность внедрить эту полезную привычку в свой распорядок дня и показать хороший пример домочадцам.