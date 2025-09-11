День граненого стакана и Праздник ласкового обращения: что отмечают в России и мире 11 сентября

День граненого стакана отмечается 11 сентября, так как в эту дату в 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан. При этом сосуд такого типа появился в России еще при Петре I, однако именно в советский период он стал массово распространяться в народе. В этот праздник некоторые магазины устраивают распродажи граненых стаканов, а обычные люди пьют из них свои любимые напитки.