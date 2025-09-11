Народный календарь. Почему в Семин день, 14 сентября, нужно хоронить насекомых

На Руси считалось, что в этот день начинается бабье лето. Женщины и девушки с 14 сентября занимались обработкой льна. Они мяли и трепали пеньку, а затем мыли лен в воде и стелили его, чтобы он отлежался. Вечером девушки садились за прялки. Незамужние смотрели на то, как ложатся нити: если ровно, то супруг попадется хороший, а если нет — то негодный.