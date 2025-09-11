Народный календарь. Почему в Семин день, 14 сентября, нужно хоронить насекомых

В народном календаре 14 сентября — Семин день. В эту дату православные чтут Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского из Сирии. Согласно преданию, юноша, придя в храм, услышал красивое пение и с тех пор решил стать христианином.
На Руси считалось, что в этот день начинается бабье лето. Женщины и девушки с 14 сентября занимались обработкой льна. Они мяли и трепали пеньку, а затем мыли лен в воде и стелили его, чтобы он отлежался. Вечером девушки садились за прялки. Незамужние смотрели на то, как ложатся нити: если ровно, то супруг попадется хороший, а если нет — то негодный.
В древности в Семин день было принято хоронить насекомых, которые считались причиной домашних неурядиц и бедности. Их клали в гробики из моркови или репы и закапывали подальше от дома. Считалось, что после такого ритуала насекомые в дом не вернутся.
Приметы погоды.
Гуси улетают — жди ранней зимы.
Какая погода на Семин день, такая и вся осень будет.
Скворцы на юг не улетели — осень будет затяжной.
Именины отмечают: Татьяна, Марфа, Семен, Наталья.