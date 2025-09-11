Открытка на День гранёного стакана

Каждый год 11 сентября в России отмечается необычный праздник — День гранёного стакана. Это день, который с лёгкой иронией и тёплой ностальгией посвящён одному из самых узнаваемых символов советской бытовой культуры.
Почему День гранёного стакана отмечают 11 сентября?
Самая популярная версия гласит, что именно в этот день в 1943 году на старейшем стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский гранёный стакан новой усовершенствованной формы. Эта дата совпала с началом массового производства посуды для общественных столовых, детских садов и предприятий общепита.
Хотя подобные стаканы существовали и в дореволюционной России (их даже изображал на своих натюрмортах художник Кузьма Петров-Водкин), именно «версия 43-го года» стала классической. Легенда приписывает авторство формы известному скульптору-монументалисту Вере Мухиной — той самой, что создала легендарную скульптуру «Рабочий и колхозница». Якобы именно она, вместе с каким-то неизвестным технологистом, «изобрела» идеальный стакан: прочный, удобный для мытья в промышленных посудомоечных машинах и эстетически выверенный. Прямых документальных подтверждений этому нет, но легенда прочно укоренилась в народном сознании.
Секрет народной любви: больше, чем просто посуда.
Почему же простой предмет посуды удостоился собственного дня? Причины кроются в его универсальности и неприхотливости.
Прочность и практичность. Классический гранёный стакан имел чёткие параметры: 16 граней (были варианты с 12, 14, 18 и даже 20 гранями), диаметр 65 мм и высота 90 мм. Толстое стекло и особая технология обжига делали его невероятно прочным. Он мог пережить падение на бетонный пол и не боялся кипятка. Его «гранёная» форма не давала скатываться с подносов в столовых. Символ общественного питания. Он стал неотъемлемым атрибутом любой советской столовой, стоя в ряд с такими же стаканами на подносе у автоматов с газировкой. В него наливали компот, кефир, кисель и чай. «Мера всего» в советской кулинарии. В условиях дефицита мерных кухонных весов гранёный стакан стал универсальной мерой объема. Во всех поваренных книгах ингредиенты указывались именно в стаканах. Стандартный гранёный стакан без ободка вмещает ровно 200 мл жидкости. Если же наливать до краёв (до самого ободка) — то 250 мл. С его помощью отмеряли муку, сахар, крупу и молоко для выпечки знаменитых советских тортов и котлет. Культурный феномен. Гранёный стакан прочно вошёл в фольклор и искусство. Он был неизменным спутником застолий, а знаменитая фраза «сообразим на троих» родилась именно благодаря ему: пол-литровая бутылка водки идеально разливалась по трём стаканам «до риски».
Как отмечать День гранёного стакана?
Особых традиций у праздника нет, что открывает широкий простор для фантазии… Празднуйте, как душе угодно, но не забывайте о главном: на столе в этот день обязательно должен присутствовать виновник торжества!
