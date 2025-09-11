Открытка на День гранёного стакана

Прочность и практичность. Классический гранёный стакан имел чёткие параметры: 16 граней (были варианты с 12, 14, 18 и даже 20 гранями), диаметр 65 мм и высота 90 мм. Толстое стекло и особая технология обжига делали его невероятно прочным. Он мог пережить падение на бетонный пол и не боялся кипятка. Его «гранёная» форма не давала скатываться с подносов в столовых. Символ общественного питания. Он стал неотъемлемым атрибутом любой советской столовой, стоя в ряд с такими же стаканами на подносе у автоматов с газировкой. В него наливали компот, кефир, кисель и чай. «Мера всего» в советской кулинарии. В условиях дефицита мерных кухонных весов гранёный стакан стал универсальной мерой объема. Во всех поваренных книгах ингредиенты указывались именно в стаканах. Стандартный гранёный стакан без ободка вмещает ровно 200 мл жидкости. Если же наливать до краёв (до самого ободка) — то 250 мл. С его помощью отмеряли муку, сахар, крупу и молоко для выпечки знаменитых советских тортов и котлет. Культурный феномен. Гранёный стакан прочно вошёл в фольклор и искусство. Он был неизменным спутником застолий, а знаменитая фраза «сообразим на троих» родилась именно благодаря ему: пол-литровая бутылка водки идеально разливалась по трём стаканам «до риски».