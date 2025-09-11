Усекновение главы Иоанна Предтечи: история, смысл и традиции

Запрет на все острое и режущее. Нельзя было пользоваться ножами, топорами, серпами, иголками и ножницами. Хлеб ломали руками, овощи не резали. Запрет на круглую и красную пищу. Под запретом были продукты, напоминающие своей формой голову (яблоки, капуста, арбузы, лук) или цветом — кровь (помидоры, красный виноград, вино).Запрет на веселье, песни и пляски. День проводили в молитве, воздержании и помощи нуждающимся. Запрет на любую работу, особенно связанную с землей (копка картофеля) и домашним хозяйством.