Усекновение главы Иоанна Предтечи: история, смысл и традиции

Усекновение главы Иоанна Предтечи — один из великих праздников в православном календаре, который ежегодно отмечается 11 сентября (29 августа по старому стилю). В отличие от большинства церковных дат, это день не радости, а строгого поста и глубокой скорби, воспоминания о мученической кончине величайшего из пророков, предвозвестившей искупительную жертву самого Христа.
Историческая основа: евангельская трагедия при дворе Ирода.
События, легшие в основу праздника, подробно изложены в Евангелиях от Матфея (Мф. 14:1−12) и Марка (Мк. 6:14−29).
После смерти Ирода Великого тетрархом (правителем) Галилеи стал его сын Ирод Антипа. Иоанн Креститель, пользовавшийся огромным авторитетом в народе, открыто и нелицеприятно обличал правителя в том, что он оставил свою законную жену (дочь аравийского царя Арефы) и беззаконно сожительствовал с Иродиадой — женой своего сводного брата Филиппа.
За смелые обличения Иоанн был схвачен и заключен в темницу. Ирод, хоть и боялся гнева народа, пощадил его, но Иродиада затаила лютую злобу на пророка и искала случай его погубить.
Удобный случай представился в день рождения Ирода. Правитель устроил пышный пир для знати. Дочь Иродиады, Саломея, исполнила перед гостями изысканный танец, который чрезвычайно угодил Ироду. В порыве восторга он поклялся исполнить любое ее желание, даже если та попросит половину его царства.
Саломея, наученная матерью, потребовала страшную награду: «Хочу, чтобы ты дал мне сейчас же на блюде голову Иоанна Крестителя».
Ирод опечалился. Он боялся пророка и почитал его как праведника, но из-за данной при всех клятвы и гостей повелел казнить Иоанна. В темницу был отправлен оруженосец (спекуларий), который отсек главу Предтечи и принес ее на блюде Саломее. Та отдала голову своей матери.
По преданию, даже мертвые уста Пророка произнесли обличение: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Иродиада, надругавшись над главой, проткнула иглой язык святого и закопала ее в нечистом месте.
Тело Иоанна Крестителя было тайно погребено его учениками в самарийском городе Севастии.
Божия кара: возмездие убийцам.
Церковное предание повествует о неминуемой каре, постигшей виновников гибели праведника.
Саломея зимой провалилась под лед на реке Сикорис. Схватившая ее ледяная вода затянула девушку под лед, а движущаяся льдина отсекла ей голову. Ирод Антипа и Иродиада были сосланы римским императором Калигулой на далекие окраины, где их поглотила разверзшаяся земля.
Богословский смысл и значение праздника.
Усекновение главы Иоанна Предтечи — это не просто воспоминание об историческом событии. Праздник имеет глубокий богословский смысл:
Торжество правды над ложью. Иоанн Креститель погиб за истину, не поступившись своими принципами. Его смерть стала свидетельством верности Божьему закону. Прообраз жертвы Христа. Мученическая кончина Предтечи, предварившая крестные страдания Спасителя, понимается как прообраз жертвенной смерти самого Христа. Обличение греха. Фигура Иоанна служит вечным напоминанием о том, что грех, даже облаченный в царские одежды, будет обличен правдой Божией. Предел божественного попущения. История показывает, до какой степени Бог попускает злу действовать в мире, сохраняя человеческую свободную волю, но затем неизменно совершается Суд.
Церковные традиции и богослужение.
В этот день в православных храмах совершается особое торжественное богослужение. Церковь вспоминает святого Иоанна как «Преблагословенную главу», воспевая его подвиг и скорбя о его кончине.
В знак траура и сострадания к великому постнику верующие в этот день соблюдают строгий однодневный пост. Не разрешается не только мясо-молочная пища, но и рыба. Пища приправляется растительным маслом только вечером, после совершения праздничного богослужения. Исторически сложилось, что на стол подавались постные блюда, главным из которых была репа — отсюда народное название дня «Репный праздник».
Народные традиции, приметы и запреты.
В народной культуре день получил названия «Иван Постный», «Головосек» или «Иван-пролеток» (означавшее начало осени). С ним связано множество строгих запретов, имеющих символический характер:
Запрет на все острое и режущее. Нельзя было пользоваться ножами, топорами, серпами, иголками и ножницами. Хлеб ломали руками, овощи не резали. Запрет на круглую и красную пищу. Под запретом были продукты, напоминающие своей формой голову (яблоки, капуста, арбузы, лук) или цветом — кровь (помидоры, красный виноград, вино).Запрет на веселье, песни и пляски. День проводили в молитве, воздержании и помощи нуждающимся. Запрет на любую работу, особенно связанную с землей (копка картофеля) и домашним хозяйством.
Считалось также, что в этот день нельзя ничего начинать, так как дело не будет иметь успеха.
Народные приметы на 11 сентября были в основном связаны с погодой и наступлением осени:
«Иван Постный пришел, лето красное увел». «С Ивана Постного мужик осень встречает, баба бабье лето начинает».Отлет журавлей на юг сулил раннюю и холодную зиму. Гром в этот день предвещал теплую и долгую осень.
О чем молятся Иоанну Предтече?
К святому Иоанну Крестителю верующие обращаются с молитвой:
Об укреплении духа и твердости в вере. О вразумлении заблудших и отпавших от Церкви. Об исцелении от болезней, особенно от головных болей. О помощи в праведной жизни и покаянии. О заступничестве за невинно осужденных.
Усекновение главы Иоанна Предтечи — это день, который призывает каждого задуматься о ценности истины, мужестве ее отстаивать и о вечной борьбе добра со злом в человеческом сердце.
