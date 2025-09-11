Что можно, а что нельзя делать 11 сентября

Развлекаться и веселиться. Песни, танцы, застолья — неуместны, ведь праздник наполнен скорбью. Есть мясное, молочное, рыбу, яйца, алкоголь. День строго постный. Пользоваться острыми предметами без нужды. Считалось, что любое порезанное в этот день заживает особенно долго. Использовать круглую посуду и есть круглые фрукты и овощи (яблоки, арбузы, дыни, картофель, тыкву). Круг символизирует отсечённую голову. Носить красное. Красный цвет воспринимался как напоминание о крови мученика. Заниматься рукоделием, шитьём и тяжёлой работой. Это считалось неблагоприятным. Венчаться и крестить детей. Считалось, что такие обряды принесут несчастье. Начинать новые дела или отправляться в долгую дорогу. По приметам, всё окажется неудачным. Мыть и расчёсывать волосы. Считалось, что это может «забрать здоровье».