Что можно, а что нельзя делать 11 сентября

11 сентября 2025 года православные верующие отмечают особую дату — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот день имеет глубокий духовный смысл и окружён множеством традиций и запретов. В народе его также называли Иван Постный, Головосек, Репный праздник.
Кто такой Иоанн Креститель?
Иоанн Креститель — ближайший предшественник Иисуса Христа, креститель Спасителя и один из самых почитаемых христианских святых. Он открыто обличал греховную жизнь царя Ирода Антипы, за что был заключён в темницу. По просьбе Саломеи, дочери Иродиады, ему отсекли голову. Эта трагическая смерть стала символом верности Богу и правде.
В память о мученической кончине пророка установлено строгое празднование с обязательным постом.
Что можно делать 11 сентября?
Посетить храм и помолиться Иоанну Крестителю. Начать сбор урожая репы и корнеплодов. Совершить дела милосердия: помочь бедным, подать милостыню, навестить одиноких. Помянуть усопших воинов. Провести день в спокойствии и молитвенном настроении.
Что нельзя делать 11 сентября?
Развлекаться и веселиться. Песни, танцы, застолья — неуместны, ведь праздник наполнен скорбью. Есть мясное, молочное, рыбу, яйца, алкоголь. День строго постный. Пользоваться острыми предметами без нужды. Считалось, что любое порезанное в этот день заживает особенно долго. Использовать круглую посуду и есть круглые фрукты и овощи (яблоки, арбузы, дыни, картофель, тыкву). Круг символизирует отсечённую голову. Носить красное. Красный цвет воспринимался как напоминание о крови мученика. Заниматься рукоделием, шитьём и тяжёлой работой. Это считалось неблагоприятным. Венчаться и крестить детей. Считалось, что такие обряды принесут несчастье. Начинать новые дела или отправляться в долгую дорогу. По приметам, всё окажется неудачным. Мыть и расчёсывать волосы. Считалось, что это может «забрать здоровье».
Народные приметы на 11 сентября.
Если журавли улетают — жди скорого снега. Гром в этот день обещает тёплую осень. Утренний иней — к скорым холодам. Лебеди в небе — к снегу, гуси — к дождю.
11 сентября — день скорбный, наполненный духовным смыслом. Это время тишины, молитвы, помощи ближним и строгого поста. Соблюдая традиции, человек не только почитает память Иоанна Крестителя, но и учится внутреннему воздержанию, смирению и милосердию.
