Лунный календарь садовода-огородника: Что делать на даче 11 сентября 2025 года

11 сентября 2025 года Луна находится в убывающей фазе и проходит через знак Тельца. Это время благоприятно для работ, связанных с укреплением растений, уходом за почвой и подготовкой сада к осеннему сезону. Телец — плодородный знак, который способствует стабильному росту корневой системы и накоплению питательных веществ в растениях. Убывающая Луна направляет энергию вниз, к корням, что делает этот день идеальным для посадки корнеплодов, ухода за многолетниками и подготовки почвы к будущим сезонам.
Работы в саду.
Посадка и пересадка корнеплодов. Убывающая Луна в Тельце создает благоприятные условия для посадки корнеплодов, таких как морковь, редис, свекла, редька или топинамбур, если вы планируете поздние посевы. Телец способствует хорошему укоренению, что обеспечит растениям крепкую основу для дальнейшего роста. Перед посадкой подготовьте грядки: взрыхлите почву, внесите компост или органические удобрения, чтобы повысить плодородие.
Уход за многолетними растениями. Это отличный день для деления и пересадки многолетников, таких как хоста, пионы или ирисы. Телец поддерживает их адаптацию к новым условиям, а убывающая Луна помогает корням быстрее прижиться. Обрежьте поврежденные корни, обработайте их древесной золой и убедитесь, что место посадки хорошо дренировано. >>> Как проверить кислотность почвы.
Обрезка и формирование кустарников. Убывающая Луна подходит для санитарной обрезки плодовых деревьев и кустарников, таких как малина, смородина или крыжовник. Удалите сухие, больные или поврежденные ветви. В Тельце растения легче переносят такие процедуры, а раны быстрее заживают. Не забудьте обработать срезы садовым варом.
Подготовка почвы. Знак Тельца благоприятствует работам с почвой. Перекопайте грядки, удалите сорняки и внесите органические удобрения (перегной, компост) для подготовки к будущим посадкам. Если вы планируете мульчирование, используйте солому, опилки или кору — это защитит почву от осенних заморозков и сохранит влагу.
Сбор урожая корнеплодов и луковичных. 11 сентября — идеальный день для сбора корнеплодов (картофель, морковь, свекла) и луковичных культур (лук, чеснок). Убывающая Луна в Тельце способствует долгому хранению собранного урожая. Убедитесь, что овощи хорошо просушены перед закладкой в погреб.
Полив и подкормка. Телец любит влагу, поэтому полив в этот день будет особенно эффективным. Используйте отстоянную воду и избегайте переувлажнения. Подкормите растения органическими удобрениями, такими как настой крапивы или зольный раствор, чтобы укрепить их перед осенью.
Посадка декоративных кустарников. Если вы хотите обновить сад, 11 сентября подходит для посадки декоративных кустарников (например, сирени или спиреи). Растения, посаженные в этот день, будут лучше укореняться и легче перенесут зиму.
Работы в огороде.
Сбор семян. Убывающая Луна в Тельце благоприятна для сбора семян однолетних и многолетних культур. Собранные в этот день семена будут хорошо храниться и сохранят высокую всхожесть. Обратите внимание на сухие и здоровые экземпляры, чтобы получить качественный посадочный материал. >>> Что делать из рябины.
Уборка растительных остатков. Очистите грядки от ботвы, опавших листьев и сорняков. Это предотвратит развитие болезней и вредителей. Растительные остатки можно отправить в компостную кучу, предварительно убедившись, что они не поражены грибками или вредителями.
Закладка компоста. Телец способствует процессам ферментации, поэтому 11 сентября — подходящий день для закладки компостной кучи. Смешайте зеленую массу (трава, ботва) с сухими материалами (листья, солома) и добавьте немного земли или навоза для ускорения разложения.
Посев сидератов. Если вы хотите улучшить почву, посейте сидераты, такие как горчица, фацелия или люпин. Убывающая Луна в Тельце способствует их быстрому укоренению, а сидераты обогатят почву питательными веществами к следующему сезону. >>> Что делать со свеклой.
Работы в теплице.
В теплице можно заняться прополкой, рыхлением почвы и поливом. Если вы выращиваете поздние культуры (например, зелень или редис), подкормите их органическими удобрениями. Проверьте состояние теплицы: уберите опавшие листья и проветрите помещение, чтобы избежать появления плесени.
Что не надо делать на огороде 11 сентября 2025 года.
Посадка и пересадка листовых культур. Убывающая Луна направляет энергию к корням, поэтому посадка салата, капусты или других листовых овощей будет неэффективной — растения будут слабыми и медленно расти. Интенсивная обрезка плодовых деревьев. Хотя санитарная обрезка допустима, избегайте радикальной формирующей обрезки, особенно молодых деревьев. Это может ослабить их перед зимой. >>> Что делать из тыквы Посев семян на рассаду. Убывающая Луна не способствует активному росту надземной части растений, поэтому посев семян на рассаду лучше отложить. Пересадка комнатных растений. Если вы занимаетесь комнатными цветами, воздержитесь от их пересадки в этот день, так как они могут плохо приживаться. Чрезмерный полив. Хотя Телец любит влагу, избыточный полив может привести к загниванию корней, особенно в прохладную осеннюю погоду. Химическая обработка растений. Избегайте применения химических пестицидов и фунгицидов, так как в этот день растения более чувствительны к внешним воздействиям. Лучше использовать натуральные средства, такие как настои трав.
11 сентября 2025 года — продуктивный день для садоводов и огородников. Сосредоточьтесь на укреплении корневой системы, уходе за почвой и сборе урожая, чтобы подготовить ваш участок к осени и зиме. Следуя рекомендациям лунного календаря, вы сможете добиться отличных результатов и заложить основу для будущего сезона.
