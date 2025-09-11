Лунный календарь садовода-огородника: Что делать на даче 11 сентября 2025 года

Посадка и пересадка листовых культур. Убывающая Луна направляет энергию к корням, поэтому посадка салата, капусты или других листовых овощей будет неэффективной — растения будут слабыми и медленно расти. Интенсивная обрезка плодовых деревьев. Хотя санитарная обрезка допустима, избегайте радикальной формирующей обрезки, особенно молодых деревьев. Это может ослабить их перед зимой. >>> Что делать из тыквы Посев семян на рассаду. Убывающая Луна не способствует активному росту надземной части растений, поэтому посев семян на рассаду лучше отложить. Пересадка комнатных растений. Если вы занимаетесь комнатными цветами, воздержитесь от их пересадки в этот день, так как они могут плохо приживаться. Чрезмерный полив. Хотя Телец любит влагу, избыточный полив может привести к загниванию корней, особенно в прохладную осеннюю погоду. Химическая обработка растений. Избегайте применения химических пестицидов и фунгицидов, так как в этот день растения более чувствительны к внешним воздействиям. Лучше использовать натуральные средства, такие как настои трав.