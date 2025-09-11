Гороскоп на 11 сентября 2025 года для всех знаков зодиака

11 сентября 2025 года Луна будет в убывающей фазе. После недавнего полнолуния энергия Луны начинает спадать, способствуя очищению, завершению дел и внутреннему размышлению. Убывающая Луна помогает избавляться от лишнего, но может приносить лёгкую меланхолию или усталость, побуждая к отдыху и рефлексии. Луна окажется в знаке Тельца — земном, стабильном и чувственном созвездии, управляемом Венерой. Это влияние усилит фокус на материальном комфорте, природе, финансах и телесных ощущениях. Люди могут чувствовать тягу к уюту, но также упрямство или нежелание перемен. Телец в Луне подчёркивает практичность: день благоприятен для укрепления основ, но не для рискованных авантюр. Общее воздействие — спокойное, заземляющее, с акцентом на то, чтобы «заземлить» эмоции через рутину и заботу о себе.