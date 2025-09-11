11 сентября: какой сегодня праздник

11 сентября 2025 года в России будет наблюдаться убывающая Луна в знаке Тельца. Убывающая Луна — это фаза, когда лунный диск постепенно уменьшается, символизируя завершение цикла, снижение энергии и подведение итогов. Телец, как земной знак, связан с материальной стабильностью, комфортом, чувственностью и упорством. Сочетание убывающей Луны и Тельца создаёт атмосферу, благоприятную для спокойных, практичных дел, направленных на закрепление результатов и заботу о себе. >>> Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают Что такое кармический коридор и как он на вас повлияет.