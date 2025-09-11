11 сентября: какой сегодня праздник

11 сентября — это четверг, 254-й день года, до конца года осталось 111 дней.
Праздники 11 сентября 2025.
День граненого стаканаДень осенних красокВсероссийский день трезвостиВсемирный день журавля.
Православные праздники 11 сентября 2025.
День Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Приметы и традиции на 11 сентября.
В этот день соблюдается строгий пост в память о мученической смерти Иоанна Предтечи.
Запрещается употреблять в пищу что-либо круглое (яблоки, картофель, капусту), так как это символически напоминает отсеченную голову. Нельзя пользоваться ножом и режущими предметами. На Ивана Постного заканчиваются полевые работы и начинается заготовка припасов на зиму. Открываются осенние ярмарки. Отлет журавлей на юг предвещает раннюю зиму. Если скворцы не улетели, это сулит сухую осень. Стаи грачей, тянущиеся вечерами, предсказывали хорошую погоду.
У кого именины 11 сентября.
Иван.
Ян.
Кто из знаменитостей родился 11 сентября.
Певец и композитор Моби (1965)Актер Федор Добронравов (1961)Певица Лада Дэнс (1966)Немецкий футболист Франц Беккенбауэр (1945)Космонавт Герман Титов (1935)Певец Иосиф Кобзон (1937)Писатель О. Генри (1862)Поэт Александр Полежаев (1804).
Исторические события 11 сентября.
1609 год — Английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен.
1812 год — Основано первое поселение русских в Калифорнии — Форт Росс.
1832 год — В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади установлена Александровская колонна.
1882 год — В Москве открыт первый российский частный театр (Ф. Корша).
1918 год — В Советской России введена Метрическая система мер и весов.
1943 год — На стекольном заводе в Гусь-Хрустальном выпущен первый советский граненый стакан.
1951 год — В Венеции состоялась премьера оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы».
2001 год — В США совершен самый крупный в истории террористический акт (атака на Всемирный торговый центр и Пентагон).
2007 год — В России успешно испытана авиационная вакуумная бомба повышенной мощности.
2011 год — В Нью-Йорке открыт Национальный мемориал и музей 11 сентября.
11 сентября 2025 года — какая Луна?
11 сентября 2025 года в России будет наблюдаться убывающая Луна в знаке Тельца. Убывающая Луна — это фаза, когда лунный диск постепенно уменьшается, символизируя завершение цикла, снижение энергии и подведение итогов. Телец, как земной знак, связан с материальной стабильностью, комфортом, чувственностью и упорством. Сочетание убывающей Луны и Тельца создаёт атмосферу, благоприятную для спокойных, практичных дел, направленных на закрепление результатов и заботу о себе. >>> Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают Что такое кармический коридор и как он на вас повлияет.