Перед покушением Кирку задали странный вопрос: вот о чем его спросили

Политика Кирка спросили о массовой стрельбе перед покушением.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях появилось видео, на котором американский политик Чарли Кирк получает огнестрельное ранение. На кадрах видно несколько секунд до инцидента, когда ему задают вопросы о массовых расстрелах в США.

Один из собеседников спрашивает: «Вы знаете, сколько массовых расстрелов было в Америке за последние 10 лет?». Кирк отвечает: «Считать или не считать бандитизм?». Эти слова он произносит прямо перед тем, как в него стреляют.

Сообщается, что убитый в США Чарли Кирк выступал за диалог с Россией и был против поддержки Украины.

Напомним, 10 сентября Кирк попал в больницу после нападения на дебатах в Университете долины Юты. Неизвестный мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия, тяжело ранив политика в шею.