Губернатор Юты обещал наказать причастных к покушению на активиста Кирка

Правоохранительные органы постоянно информируют о ходе расследования инцидента.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс пообещал, что все виновные в покушении на консервативного политического активиста Чарли Кирка, получившего огнестрельное ранение, будут привлечены к ответственности.

Лтметил, что правоохранительные органы регулярно информируют его о ходе расследования инцидента.

Губернатор-республиканец подчеркнул, что насилие недопустимо в обществе, и призвал всех американцев, независимо от политических взглядов, объединиться в осуждении этого происшествия.

Напомним, в американского правого активиста выстрелили, когда он выступал в кампусе Университета Юта Вэлли. Известно, что политик выступал против помощи Украине.