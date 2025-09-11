Губернатор Юты обещал наказать причастных к покушению на активиста Кирка

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс пообещал, что все виновные в покушении на консервативного политического активиста Чарли Кирка, получившего огнестрельное ранение, будут привлечены к ответственности.
Лтметил, что правоохранительные органы регулярно информируют его о ходе расследования инцидента.
Губернатор-республиканец подчеркнул, что насилие недопустимо в обществе, и призвал всех американцев, независимо от политических взглядов, объединиться в осуждении этого происшествия.
Напомним, в американского правого активиста выстрелили, когда он выступал в кампусе Университета Юта Вэлли. Известно, что политик выступал против помощи Украине.