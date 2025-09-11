«Гуманный» укол, расстрел в мешке и горящие волосы. Шокирующая правда о казнях в США

Вероятно, чаще всего при фразе «смертная казнь» в голову приходит именно расстрел. И хотя он как способ казни был более распространён в первой половине XX века и во время военных действий, в США его применили в последний раз не так уж и давно, в 2010 году. Правда, по просьбе самого же приговорённого, Ронни Ли Гарднера, который был осуждён за убийство прокурора в 1985 году. Процесс казни включает привязывание осуждённого к стулу с мешком на голове, после чего расстрельная команда из пяти человек открывает огонь, при этом одно из ружей заряжено холостыми патронами, и никто из исполнителей не знает, у кого именно оно.