Сенатор Карелин заявил о скором начале строительства новых станций метро в Новосибирске

По словам политика, подготовка обновлённого генплана развития метрополитена уже ведётся.
Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин сообщил о приближении сроков строительства новых станций новосибирского метро. Об этом он рассказал в интервью изданию «Сиб.фм».
По словам парламентария, над актуализацией генплана метрополитена работают ведущие проектные институты. Карелин отметил, что задача осложнена местными особенностями, в частности высоким уровнем грунтовых вод.
Сенатор подчеркнул, что развитие общественного транспорта, включая метро, остаётся приоритетом для городских властей и является важной частью транспортной стратегии Новосибирска.