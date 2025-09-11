Большинство хабаровчан выступило против единой спортивной формы в школах

Новости, Хабаровск. Более половины жителей Хабаровска не поддерживают инициативу по введению единой спортивной формы для школьников. Согласно исследованию сервиса SuperJob, против этой идеи высказались 52% респондентов, в то время как за — только 26%. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Особенно категоричны в этом вопросе родители учащихся. Среди них противников единого стандарта еще больше — 58%, а сторонников — лишь 30%. Главным доводом «за» является эстетика и опрятный внешний вид детей. Оппоненты же опасаются негативных последствий для здоровья, считая, что спортивная форма должна подбираться индивидуально, чтобы не навредить растущему организму и опорно-двигательному аппарату.
Наиболее критично к инициативе настроена молодежь в возрасте до 35 лет (62% против) и горожане с высоким доходом — среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц противников 66%. Мужчины также чаще женщин выступают против единой формы.