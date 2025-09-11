Трамп поручил приспустить флаги в США после смерти Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в знак скорби по консервативному активисту Чарли Кирку, который погиб в результате покушения.
Глава Белого дома также выразил соболезнование семье американского политика. Американский лидер заявил, что Чарли Кирк был великим и по-настоящему легендарным.
Напомним, Кирк получил ранение в шею во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти его не удалось, и он скончался в больнице.
Университет официально подтвердил задержание человека, который стрелял в политика. ФБР также начало расследование инцидента.
Чарли Кирк, близкий соратник Дональда Трампа, был известен как яростный противник американского вмешательства в вооруженный конфликт на Украине. Он активно продвигал консервативные идеи и ценности, выступая перед студентами колледжей и школ по всей стране.
