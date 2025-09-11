Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поручил приспустить флаги в США после смерти Чарли Кирка

Глава Белого дома выразил соболезнование семье политика Чарли Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в знак скорби по консервативному активисту Чарли Кирку, который погиб в результате покушения.

Глава Белого дома также выразил соболезнование семье американского политика. Американский лидер заявил, что Чарли Кирк был великим и по-настоящему легендарным.

Напомним, Кирк получил ранение в шею во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Несмотря на усилия медицинского персонала, спасти его не удалось, и он скончался в больнице.

Университет официально подтвердил задержание человека, который стрелял в политика. ФБР также начало расследование инцидента.

Чарли Кирк, близкий соратник Дональда Трампа, был известен как яростный противник американского вмешательства в вооруженный конфликт на Украине. Он активно продвигал консервативные идеи и ценности, выступая перед студентами колледжей и школ по всей стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В США снайпер убил сторонника Трампа: Чарли Кирк призывал не поддерживать Украину и говорить с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше