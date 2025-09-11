Итальянские ученые: недостаток сна запускает разрушение мозга у млекопитающих

Итальянские ученые из Политехнического университета Марке обнаружили, что недостаток сна негативно влияет на мозг млекопитающих. В ходе экспериментов с мышами выяснилось, что при дефиците сна активируются глиальные клетки — астроциты и микроглии, которые начинают разрушать не только поврежденные, но и здоровые нейроны. Это связано с тем, что при отсутствии полноценного отдыха мозг не успевает провести необходимые очистительные процессы, пишет газета «Известия».