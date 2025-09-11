Итальянские ученые: недостаток сна запускает разрушение мозга у млекопитающих

Итальянские ученые из Политехнического университета Марке обнаружили, что недостаток сна негативно влияет на мозг млекопитающих. В ходе экспериментов с мышами выяснилось, что при дефиците сна активируются глиальные клетки — астроциты и микроглии, которые начинают разрушать не только поврежденные, но и здоровые нейроны. Это связано с тем, что при отсутствии полноценного отдыха мозг не успевает провести необходимые очистительные процессы, пишет газета «Известия».
Специалисты отмечают, что подобные нарушения сна приводят к ухудшению памяти и когнитивных функций. Однако результаты эксперимента пока нельзя напрямую переносить на человека, поскольку человеческий организм отличается от мышиного.
Врачи подчеркивают важность качественного сна для нормальной работы всех систем организма. Хронический недосып увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и нарушений нервной системы. Недостаток сна вызывает перенапряжение мозга, что может привести к инсультам и состояниям, похожим на обмороки. Кроме того, страдают дыхательный и кашлевой центры головного мозга, что проявляется в сбоях дыхания и кашле.
Для поддержания здоровья специалисты рекомендуют соблюдать режим сна и обеспечивать его достаточную продолжительность и качество.
