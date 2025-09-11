Патриарх Кирилл предостерёг от превращения проповедей в стендап

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился личным опытом, рассказав о том, как в определённый период своей жизни он столкнулся с соблазном отказаться от пути священнослужителя под влиянием светских факторов. Глава РПЦ отметил, что в момент наивысшей опасности, находясь под гнётом светского мира, он воззвал к Царице Небесной, и молитва была услышана.