Российский грузовой корабль доставит на МКС новый скафандр

Грузовой корабль «Прогресс МС-32», который стартует в ночь на пятницу с космодрома Байконур при помощи ракеты «Союз 2.1а», доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонн грузов. Среди них будет и новый скафандр «Орлан-МКС» № 7, передает ТАСС.