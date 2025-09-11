Российский грузовой корабль доставит на МКС новый скафандр

Грузовой корабль «Прогресс МС-32», который стартует в ночь на пятницу с космодрома Байконур при помощи ракеты «Союз 2.1а», доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонн грузов. Среди них будет и новый скафандр «Орлан-МКС» № 7, передает ТАСС.
Как уточняется, грузовой корабль доставит на МКС более 1,1 тыс. кг аппаратуры и оборудования, одежды, продовольствия, медицинских и гигиенических средств, а также 870 кг топлива, 420 литров воды и 50 кг воздуха.
Однако важным грузом станет и новый скафандр «Орлан-МКС» № 7. Он предназначен для работы в открытом космосе.
Старт ракеты с кораблем запланирован на 18:54 четверга, 11 сентября. Стыковка космического грузовика с модулем «Звезда» запланирована на вечер 13 сентября.
«Прогресс МС-32» — это российский автоматический космический корабль, созданный для обслуживания орбитальных станций. Он используется для доставки на МКС разных грузов. Нынешний запуск корабля станет уже третьим в этом году.
