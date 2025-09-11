Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский грузовой корабль доставит на МКС новый скафандр

Грузовой корабль «Прогресс МС-32», который стартует в ночь на пятницу с космодрома Байконур при помощи ракеты "Союз 2.

Грузовой корабль «Прогресс МС-32», который стартует в ночь на пятницу с космодрома Байконур при помощи ракеты «Союз 2.1а», доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонн грузов. Среди них будет и новый скафандр «Орлан-МКС» № 7, передает ТАСС.

Как уточняется, грузовой корабль доставит на МКС более 1,1 тыс. кг аппаратуры и оборудования, одежды, продовольствия, медицинских и гигиенических средств, а также 870 кг топлива, 420 литров воды и 50 кг воздуха.

Однако важным грузом станет и новый скафандр «Орлан-МКС» № 7. Он предназначен для работы в открытом космосе.

Старт ракеты с кораблем запланирован на 18:54 четверга, 11 сентября. Стыковка космического грузовика с модулем «Звезда» запланирована на вечер 13 сентября.

«Прогресс МС-32» — это российский автоматический космический корабль, созданный для обслуживания орбитальных станций. Он используется для доставки на МКС разных грузов. Нынешний запуск корабля станет уже третьим в этом году.

Ранее астрофизик Деш предположил, Оумуамуа — это не комета, а осколок карликовой планеты.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.