Deseret News: Подозреваемый в покушении на Кирка пока не задержан

Сообщалось также, что предполагаемым исполнителем покушения на консервативного активиста Чарли Кирка стал Майкл Маллинсон, член Демократической партии из штата Юта, однако СМИ не уточняют, является ли Маллинсон тем человеком, что был задержан на месте преступления, либо именно его разыскивают по подозрению в убийстве Кирка.