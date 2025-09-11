Deseret News: Подозреваемый в покушении на Кирка пока не задержан

Правоохранительные органы США продолжают поиски подозреваемого в покушении на политика Чарли Кирка. Об этом информирует портал Deseret News.
«Подозреваемый пока не задержан. Полиция продолжает расследование», — цитирует портал сообщение Скотта Троттера, пресс-секретаря университета долины Юта, где произошло покушение на политика.
Напомним, на месте покушения полиция задержала седовласого мужчину, на него были надеты наручники. СМИ сообщили, что это был подозреваемый, однако оказалось, что это не так.
Сообщалось также, что предполагаемым исполнителем покушения на консервативного активиста Чарли Кирка стал Майкл Маллинсон, член Демократической партии из штата Юта, однако СМИ не уточняют, является ли Маллинсон тем человеком, что был задержан на месте преступления, либо именно его разыскивают по подозрению в убийстве Кирка.
Напомним, в среду 10 сентября в США убит популярный американский телеведущий Чарли Кирк. Видный сторонник Дональда Трампа, американский активист и ведущий сверхпопулярных консервативных подкастов получил пулю в шею на встрече с со студентами в университете Юты.
