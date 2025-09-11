Депутаты предложили снизить возраст для повышения пенсии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента межфракционный законопроект, которым предлагается снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в РФ” и ФЗ “О страховых пенсиях”, согласно которым надбавку за уход предлагается установить для лиц, достигших возраста 70 лет», — сказано в пояснительной записке.
Кроме того, предлагается установить дифференцированное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в зависимости от возраста, а именно: достигшим возраста 70 лет — на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200%, достигшим возраста 90 лет — на 300%. Лицам, являющимся инвалидами I группы, предлагается также установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200%.
Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы и соавтор инициативы Дмитрий Гусев (СРЗП), сегодня право на повышенные выплаты по пенсиям наступает только в возрасте 80 лет, однако, по его словам, к сожалению, многие граждане до этого возраста просто не доживают, при этом дополнительные расходы на уход и лекарства возникают уже значительно раньше.
«Мы предлагаем назначать надбавки с 70 лет, чтобы помощь приходила тогда, когда она действительно необходима. Это честно по отношению к людям и это будет справедливо», — добавил он.
Глава комитета Госдумы по соцполитике и соавтор инициативы Ярослав Нилов отметил, что идея законопроекта возникла в ходе приема граждан, когда соответствующую проблему озвучил пенсионер из Луганска, много лет отработавший на опасном производстве. «Сегодня инициатива, получившая поддержку коллег из других фракций, вносится в Госдуму», — подчеркнул он.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит повысить уровень и качество жизни граждан, достигших возраста 70 лет и инвалидов I группы, обеспечить возможность удовлетворения ими потребностей в лекарствах и постороннем уходе, а также привет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни в России.