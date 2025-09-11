Депутаты предложили снизить возраст для повышения пенсии

Как рассказал РИА Новости депутат Госдумы и соавтор инициативы Дмитрий Гусев (СРЗП), сегодня право на повышенные выплаты по пенсиям наступает только в возрасте 80 лет, однако, по его словам, к сожалению, многие граждане до этого возраста просто не доживают, при этом дополнительные расходы на уход и лекарства возникают уже значительно раньше.