Шаману Габышеву смягчили условия содержания в психбольнице

Александра Габышева задержали осенью 2019 года на трассе М-53 «Байкал», когда он пешком направлялся в Москву. Тогда мужчину поместили в Якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а потом отпустили. Позже против него возбудили уголовное дело по статье о призывах к экстремистской деятельности.