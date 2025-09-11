Шаману Габышеву смягчили условия содержания в психбольнице

Теперь Габышев сможет общаться с родственниками.
Александра Габышева, известного как «шаман», перевели в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД) на общий режим содержания. Об этом 10 сентября сообщила адвокат Ольга Тимофеева.
«Александра Габышева перевели на основании решения суда на общий режим в ЯРПНД», — рассказала правозащитница РИА Новости. В новом учреждении у подзащитного появилась возможность созваниваться с родственниками и близкими, а также пользоваться другими послаблениями, предусмотренными для пациентов на общем режиме.
Ранее, в июне 2025 года, Приморский краевой суд отменил постановление Уссурийского районного суда, который ранее отказал в переводе Габышева. После этого защита повторно обратилась с ходатайством, и суд удовлетворил просьбу.
Александра Габышева задержали осенью 2019 года на трассе М-53 «Байкал», когда он пешком направлялся в Москву. Тогда мужчину поместили в Якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а потом отпустили. Позже против него возбудили уголовное дело по статье о призывах к экстремистской деятельности.
Второй раз Габышева задержали в декабре 2020 года вместе с двумя сторонниками. Его отправили в Якутск и выписали штраф в размере 1000 рублей. Амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила его невменяемость.