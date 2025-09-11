С 1 октября повысят социальные выплаты и сделают прибавку к празднику. Кто получит больше

— Эта мера поддержки распространяется на беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. На 2025 год он составляет 16 669 рублей. Размер выплаты беременным и кормящим матерям увеличится с 594,50 рубля до 621,25; на ребёнка до года с 1189 рублей до 1242,51; на ребёнка с двух до трёх лет — с 951,19 рубля до 993,99, — сообщила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.