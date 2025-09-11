МГУ: Слияние черных дыр подтвердило теорию Хокинга с рекордной вероятностью

Согласно теории Стивена Хокинга, выдвинутой в 1971 году, площадь горизонта событий черной дыры никогда не уменьшается. Наблюдения за GW250114 подтвердили эту теорию с достоверностью 99,999 процента. Кроме того, было установлено, что черные дыры можно охарактеризовать всего двумя параметрами: массой и скоростью вращения. Это, в свою очередь, подтвердило теорию относительности Эйнштейна и математическую модель вращающейся черной дыры, сформулированную Роем Керром.