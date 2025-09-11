МГУ: Слияние черных дыр подтвердило теорию Хокинга с рекордной вероятностью

Ученые, наблюдая за слиянием двух черных дыр в рамках события GW250114, получили наиболее точные экспериментальные подтверждения теоремы Стивена Хокинга о неизменности площади горизонта событий черных дыр. Кроме того, были вновь подтверждены положения теории относительности Альберта Эйнштейна. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ имени Ломоносова.
— Десять лет тому назад были открыты гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности. Теперь экспериментально проверена другая великая научная идея, связанная со свойствами черных дыр. Научные идеи подтверждаются и развиваются благодаря поражающим воображение экспериментальным установкам, — заявил профессор МГУ Валерий Митрофанов.
Слияние черных дыр GW250114, произошедшее на расстоянии около 1,3 миллиарда световых лет, было порождено объектами с массой, в 30−40 раз превышающей солнечную. Это событие, благодаря совершенствованию оборудования LIGO, Virgo и KAGRA, оказалось примерно втрое «громче» предыдущего, что позволило провести сверхточную проверку теоремы Хокинга.
Согласно теории Стивена Хокинга, выдвинутой в 1971 году, площадь горизонта событий черной дыры никогда не уменьшается. Наблюдения за GW250114 подтвердили эту теорию с достоверностью 99,999 процента. Кроме того, было установлено, что черные дыры можно охарактеризовать всего двумя параметрами: массой и скоростью вращения. Это, в свою очередь, подтвердило теорию относительности Эйнштейна и математическую модель вращающейся черной дыры, сформулированную Роем Керром.
Профессор Сергей Вятчанин подчеркнул значимость открытия гравитационных волн и отдал дань памяти Владимира Брагинского, который стоял у истоков проекта LIGO, передает ТАСС.
14 июля ученые международной коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA зафиксировали крупнейшее слияние черных дыр в истории наблюдений.