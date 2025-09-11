Польша запросила заседание Совбеза ООН после инцидента с БПЛА

Польша попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН после инцидента с дронами над своей территорией. Об этом сообщили в миссии Республики Корея при ООН, которая сейчас председательствует в органе.
«Запрос был сделан Польшей», — уточнили в миссии, добавив, что в настоящее время обсуждается вопрос о дате проведения заседания.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над страной были сбиты дроны, представлявшие опасность, и назвал их «российскими», однако не представил никаких доказательств.
Позже глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что речь идёт более чем о десяти беспилотных летательных аппаратах. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств российского происхождения сбитых дронов.