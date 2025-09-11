Минус вес и ясная голова: Шокирующий ответ тела через 7, 30 и 365 дней без алкоголя

Популярно мнение, что небольшая доза алкоголя даже полезна, мол, только надо «знать меру». Но такой подход очень рискованный, тем более этанол — это в любом случае яд. Медики напоминают: любая доза алкоголя отражается на состоянии организма. А отказ от него положительно влияет на здоровье.