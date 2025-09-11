Ричмонд
Медведев прокомментировал покушение на Чарли Кирка: высказался резко

Медведев прокомментировал убийство Кирка словами о покушении на Фицо.

Источник: Комсомольская правда

Команда президента США Дональда Трампа должна задуматься о целесообразности поддержки Киева на фоне покушения на политика Чарли Кирка. Такое мнение высказал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев напомнил о прошлогоднем покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, которое совершил противник прекращения поставок оружия Украине.

«Политические преступления и убийства в последнее время совершаются разного рода леволиберальными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. Фицо, Кирк. Кто следующий?», — написал Медведев в социальной сети Х, отметив, что трампистам пора осознать, что они «поддерживают убийц», продолжая оказывать помощь Киеву.

Напомним, американский политик и активист, сторонник Республиканской партии Чарли Кирк умер в больнице после покушения на него, произошедшего в США. Мужчина выстрелил в Кирка прямо в толпе. Пуля попала Кирку в шею.

Кирк известен тем, что выступал против Зеленского и поддержки Украины. Так, в прошлом году он призвал власти США направить средства на помощь гражданам Америки. Он также является одним из близких соратников Дональда Трампа.

Подробности о покушении и о том, кто такой Чарли Кирк, читайте здесь на KP.RU.

