Американский консерватор и соратник Дональда Трампа Чарли Кирк критиковал поддержку Украины, утверждая, что конфликт выгоден правящему классу страны. На это обратил внимание Telegram канал Shot.
«Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от конфликта? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины», — говорил Кирк в своей речи полгода назад.
Он также призывал к восстановлению дипломатических каналов с Россией и считал, что российско-украинский конфликт во многом был ненужным.
Также известно, что сторонник президента США критиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, считая, что США не предоставляют ему необходимой поддержки.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в знак скорби по консервативному активисту Чарли Кирку, который погиб в результате покушения.
Напомним, 10 сентября Кирк получил ранение в шею во время массового мероприятия в Университете долины Юта.
