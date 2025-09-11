Левые активисты в Сети высмеяли смерть Кирка

Сторонники Палестины, а также те, кто критиковал Кирка за его поддержку Израиля и его действий в Газе, пишут, что он не заслужил сочувствия из-за своей риторики, которая, по их мнению, разжигала ненависть к меньшинствам и женщинам. Они заявляют, что не будут соблюдать «минуту молчания».