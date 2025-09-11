Ричмонд
Левые активисты в Сети высмеяли смерть Кирка

Смерть известного американского политического активиста Чарли Кирка, скончавшегося после покушения, вызвала противоречивую реакцию в США.

В то время как многие лидеры, включая экс-президента Джо Байдена и нынешнего лидера США Дональда Трампа, осудили насилие и выразили соболезнования семье Кирка, некоторые левые активисты и сторонники Палестины в соцсети X высмеяли его гибель.

Сторонники Палестины, а также те, кто критиковал Кирка за его поддержку Израиля и его действий в Газе, пишут, что он не заслужил сочувствия из-за своей риторики, которая, по их мнению, разжигала ненависть к меньшинствам и женщинам. Они заявляют, что не будут соблюдать «минуту молчания».

В свою очередь, Байден осудил насилие, заявив, что «в нашей стране нет места подобному насилию». Трамп распорядился приспустить флаги в связи со смертью Кирка. Многие консервативные блогеры отметили, что Кирк построил свою карьеру на мирной дискуссии и обсуждении идей, и его убийство является трагедией, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

О смерти Кирка стало известно в среду, 10 сентября. Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в кампусе Университета Юта Вэлли. После случившегося пострадавшего, в шею которого влетела пуля, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны. Стрелка, предварительно, удалось задержать.

