Медведев: поддерживая Киев, команда Дональда Трампа поддерживает убийц

Медведев отметил, что политические преступления и убийства всё чаще совершаются людьми с леволиберальными взглядами.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал команду президента США Дональда Трампа понять, что поддерживая Украину, они поддерживают убийц. Так он отреагировал на убийство американского активиста Чарли Кирка.

Медведев также заявил, что в последнее время политические преступления и убийства всё чаще совершают люди с леволиберальными взглядами. В качестве примера он привёл покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», — написал Медведев в своём аккаунте в Х.

Напомним, 10 сентября Кирк получил ранение в шею во время массового мероприятия в Университете долины Юта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Выстрел в друга Трампа: ближайшего соратника президента США Чарли Кирка убил снайпер.

