Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого в убийстве активиста Кирка

Убитый в США Чарли Кирк выступал за диалог с Россией и против поддержки Украины.

Источник: Комсомольская правда

В штате Юта задержан подозреваемый в убийстве американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка. Об этом сообщил директор ФБР Кэш Пател.

По словам Патела, подозреваемый в «ужасной стрельбе, которая привела к гибели Чарли Кирка, находится под стражей».

«Благодарим местные и государственные власти Юты за сотрудничество с ФБР», — отметил директор ФБР.

Политика Кирка застрелили во время его выступления в университете города Орем (штат Юта). Активист, поддерживавший Трампа, ранее неоднократно выступал против предоставления военной помощи Украине со стороны США.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в знак скорби по консервативному активисту.

