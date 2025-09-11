Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого в убийстве активиста Кирка

В штате Юта задержан подозреваемый в убийстве американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка. Об этом сообщил директор ФБР Кэш Пател.
По словам Патела, подозреваемый в «ужасной стрельбе, которая привела к гибели Чарли Кирка, находится под стражей».
«Благодарим местные и государственные власти Юты за сотрудничество с ФБР», — отметил директор ФБР.
Политика Кирка застрелили во время его выступления в университете города Орем (штат Юта). Активист, поддерживавший Трампа, ранее неоднократно выступал против предоставления военной помощи Украине со стороны США.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в знак скорби по консервативному активисту.
