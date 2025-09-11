WSJ: OpenAI заключила сделку с Oracle на сумму $300 млрд

Американский разработчик ChatGPT компания OpenAI подписала пятилетний контракт с корпорацией Oracle на аренду вычислительных мощностей для дальнейшего развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.
Отмечается, что что сумма сделки составила $300 млрд, что делает её одной из самых масштабных в истории облачных технологий.
Согласно предоставленным данным, значительная часть доходов Oracle в ближайшие годы будет поступать за счёт нового соглашения. Для обеспечения работы центра обработки данных потребуется мощность в 4,5 гигаватта, что эквивалентно потреблению энергии примерно 4 миллионами домохозяйств.
Ранее сообщалось, что OpenAI хочет вложить миллионы долларов в новый проект по мозговым чипам.