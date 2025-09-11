Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: OpenAI заключила сделку с Oracle на сумму $300 млрд

Сделка OpenAI с Oracle стала крупнейшей в истории облачных технологий.

Источник: Комсомольская правда

Американский разработчик ChatGPT компания OpenAI подписала пятилетний контракт с корпорацией Oracle на аренду вычислительных мощностей для дальнейшего развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что что сумма сделки составила $300 млрд, что делает её одной из самых масштабных в истории облачных технологий.

Согласно предоставленным данным, значительная часть доходов Oracle в ближайшие годы будет поступать за счёт нового соглашения. Для обеспечения работы центра обработки данных потребуется мощность в 4,5 гигаватта, что эквивалентно потреблению энергии примерно 4 миллионами домохозяйств.

Ранее сообщалось, что OpenAI хочет вложить миллионы долларов в новый проект по мозговым чипам.