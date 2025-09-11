Стычки протестующих с силовиками происходят на площади в центре Парижа

На площади в центре Парижа произошли столкновения протестующих с силовиками. Об этом информирует телеканал BFMTV, представители которого находились на месте событий.
Сообщается, что столкновения произошли на Площади Республики во французской столице после того, как вечером некоторые манифестанты начали поджигать мусорные баки. При этом во время протестов по всей стране было задержано более 500 человек, из них большинство в Париже.
«Префектура полиции заявила, что по всей стране был задержан 521 человек, в том числе 251 в Париже», — сказано в сюжете.
Напомним, в Париже митингующие стали перекрывать улицы и разводить костры, высказывая недовольство мерами жесткой экономии, предложенными правительством Франции.
Французские профсоюзы начали обещанную заранее акцию неповиновения под лозунгом «Заблокируем всё!» утром 10 сентября.
К вечеру того же дня число участников массовый акций протестов во Франции выросло до 175 тысяч.